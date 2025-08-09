Жизнь и смерть, примирение Загитовой и Губерниева, развилка Валиевой: обзор «фигурки»

Трагедией и радостным событием ознаменовалась нынешняя неделя в фигурном катании. Безвременный уход Александра Гришина и рождение ребенка Трусовой с Игнатовым заставили болельщиков испытать противоречивые чувства. Тем временем Валиева продолжает актерский опыт, пока Губерниев наконец-то одобрил школу Загитовой. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: скрин соцсетей Александры Трусовой-Игнатовой / t.me/avtrusovaofficial

Александра Трусова родила!

Вот и благополучно перевернулась еще одна страница истории самой знаменитой пары в фигурном катании Александры Трусовой и Макара Игнатова. Шестого августа они стали родителями.

Вообще Александра – человек, любящий из всего сделать красочное представление. Вспомним, как долго она скрывала, что ждет ребенка даже когда по косвенным признакам все уже догадывались. Она не стала признаваться в соцсетях, а на пару с Макаром показала целый номер во время шоу «Русский вызов». Они показали на льду историю их отношений, а в финале Трусова сняла пиджак, продемонстрировав округлившийся живот, а на экране транслировалось изображение с УЗИ.

С того представления прошло полгода, и за это время поклонницы серебряной призерки Олимпиады знали о ее беременности буквально все. Вечеринка, влоги, совместные интервью будущих родителей. Активная жизнь Трусовой окончательно отдалилась от темы фигурного катания и превратилась в шоу популярной медийной личности, которая когда-то занималась профессиональным спортом. Трусова-мама в значительной степени вытеснила Трусову-фигуристку из личности Александры, можно было наблюдать за этим буквально «в прямом эфире».

Вот и из рождения самого чада Александра умудрилась сконструировать целый эпизодический сериал. Сначала она сняла видео, где сначала ответила всем критикам, которые обвиняли Трусову в возобновлении занятиями хореографией на таком позднем сроке.

«Были комментарии, что я готовлю своего сына в космос. Также были комментарии, что это очень опасно и нужно быть осторожнее. Так вот, я делаю все с разрешения врачей. Я уточнила, когда можно, мне сказали, с 36-й недели. Я начала этим заниматься. Поэтому не переживайте ни за меня, ни за моего малыша. Все хорошо, все под наблюдением врачей. Поэтому однозначно он чувствует себя хорошо, пинается, ему все нравится», - рассказала Трусова.

А уже через день в ее соцсетях появилась информация, что они с Макаром едут в роддом. За пять дней до назначенного предполагаемого «часа X». И даже из этого волнующего события пара умудрилась сделать соответствующий Рилс. Не исключено, что запись видео была сделана заранее. Вот тут и появились вопросы, так ли уж всё делалось правильно и правы ли были врачи?

Так или иначе, мальчик появился на свет! Александра Трусова-Игнатова теперь мама. Стоит ли ждать окончательно погрузившуюся в семейное счастье экс-фигуристку на профессиональном льду? Есть большие сомнения.

Ушел Александр Гришин. Миг фигурного катания скорбит, но не обошлось без «танца на костях»

Пока у одним представителей фигурного катания случилось пополнение, в другой точке фигурное катание потеряло свой голос. Ушел известный телекомментатор «фигурки» Александр Гришин, отрабатывавший последние Олимпиады и чемпионаты мира на Первом канале.

Кто-то может искать в этом символизм или даже знамение, но по большому счёту это прозаичность жизни. Безвременный уход Александра Гришина стал главным потрясением всего нынешнего межсезонья. Высказались все – от Камилы Валиевой, отметившей доброту и эмпатию телекомментатора, до ветеранов, как Александр Ягудин.

Однако, и в такой печальной ситуации не оказалось без эксцессов и «танцев на костях». Сначала в некоторых медиа появилась якобы достоверная информация, что Гришин погиб в результате несчастного случая. Его сбила электричка, когда он ночью переходил пути в неположенном месте на станции Битца. У СМИ было два объяснения, как случился несчастный случай: во-первых, ночью с 4 на 5 августа в московском регионе был сильный дождь, и потому он не заметил идущий электропоезд. Второе: якобы 47-летний телекомментатор Первого канала был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: личный архив Александра Гришина

Впрочем, накануне эти «инсайды» развеяла супруга Гришина. Она написала в своих социальных сетях, что получила результаты экспертизы, в которых сказано, что алкоголя в крови Александра не было.

«Хочу выразить «благодарность» журналистам, которые распространили лживые факты о гибели моего супруга. У меня на руках экспертиза, где указано, что нет алкогольного опьянения», — написала вдова журналиста Анастасия Гришина на своей странице в социальных сетях.

Что ж, пора признать, что российская «фигурка» - это не самая экологичная среда, и даже в дни трагедии в этой моносфере находятся «жаренные факты».

Губерниев «одобрил» школу Загитовой в Казани

А «теплые» отношения между Дмитрием Губерниевыи и Алиной Загитовой продолжают развиваться.

В начале августа наконец-то стало известно, сколько будет стоить строительство будущей школы имени Алины Загитовой в Казани. Так, на на сайте госзакупок появилась информация, что из бюджета Республики Татарстан на здание дворца на Портовой улице будет выделено 1,29 миллиарда рублей.

В комментариях тут же появились верные Алине хейтеры, который вновь задались давно знакомым вопросом:

«Кто такая Загитова и что она сделала, что для нее на госсредства что-то строят? Особенно в такое тяжелое время! Позор какой-то», - написал один из поклонников фигурного катания.

Не оставил без внимания эти цифры и известный «поклонник» олимпийской чемпионки, телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он вновь не без «язвы» прокомментировал эту сумму.

Фото: соцсети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

«Если они считают, что этот объект нужен, так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране. <…> В данном случае я просто надеюсь, что это будет не последний объект, который будет построен в России в целом и в Татарстане, в частности», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.

Валиева теперь – актриса. Что дальше?

А Камила Валиева, тем временем, продолжает постигать новые для себя стороны жизни. Теперь она сыграла в новом сериале «Корпорация добра» вместе с известным актером Сергеем Буруновым. Отрывок с Валиевой уже попал в сеть. Что самое интересное, в эпизоде, в котором снялась известная фигуристка, хватает иронии и самоиронии.

Так, на первых секундах эпизода герой Бурунова смотрит на табличку с надписью, и читает: «Руководитель департамента доступного спорта — Камила Валиева». Затем он восклицает: «В 19 лет!»

Авторы сериала явно захотели поиронизировать над версией многочисленных болельщиков фигурного катания, будто Валиева в столь юном возрасте получает все свои привилегии за близость к власть имущим и поддержке с их стороны после допингового скандала.

Фото: соцсети Камилы Валиевой / t.me/kamilavalieva26official

Вообще, этот актерский опыт – не новый для Камилы. В 2023 году она уже снималась в роли блогерши в комедийном сериале «Котострофа». Судя по всему, ей эта сфера искусства нравится и близка. Два года назад в интервью «7 дней» она уже объясняла, что актерское ремесло ей близко, поскольку оно похоже на фигурное катание».

Означает ли это, что она окончательно уйдет в кино, а возвращаться на профессиональный лёд не будет? Окончание её дисквалификации ожидается через четыре месяца, а через два она уже сможет полноценно тренироваться и готовиться.

Тут уже нужно будет окончательно выбирать, каким путём пойти. Ведь учитывая сегодняшнюю конкуренцию в российском катании и долгий простой Валиевой, ждать больших побед ей вряд ли придётся. А предложения от кинопродюсеров вот они – на столе.