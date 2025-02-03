«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

Основатель Еврейской национально-культурной автономии РТ, владелец старейшей в Казани отельной сети «Регина» Михаил Скоблионок скончался на 79-м году жизни. Каким был один из первых предпринимателей Татарстана, рассказали его друзья, знакомые и коллеги.





Михаил Скоблионок скончался сегодня ночью на 79-м году жизни

Фото: tatarstan.ru

«Огромная, невосполнимая потеря»

Владелец отельной сети «Регина», генеральный директор ООО «ТАКПО», основатель Еврейской национально-культурной автономии РТ Михаил Скоблионок скончался сегодня ночью на 79-м году жизни.

В сообщении Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА), которую он также некогда возглавлял, отмечается, что Михаил Скоблионок был успешным предпринимателем, активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, способствовал возрождению еврейской жизни в Татарстане.

«Благодаря его усилиям еврейской общине Казани было возвращено (и реконструировано) здание синагоги, построена общеобразовательная еврейская школа, с успехом проходили фестивали еврейской музыки, получившие статус международных и признание широкого круга зрителей разных национальностей», — перечислили заслуги бизнесмена в автономии.

Благодаря усилиям Михаила Скоблионока построена общеобразовательная еврейская школа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сообщении ФЕНКА подчеркивается, что Скоблионок был мудрым и открытым человеком и его уход из жизни — «огромная, невосполнимая потеря».

Владелец отелей в Татарстане и Израиле

Михаил Абрамович Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове в семье военнослужащего. Отец, Абрам Павлович Скоблионок, был военным, мать преподавала электротехнику. После демобилизации отца семья переехала в Казань. Здесь Михаил окончил среднюю школу и поступил в Казанский химико-технологический институт на инженерный факультет. С юности Михаил активно участвовал в общественной жизни — начиная с 16-летнего возраста в течение пяти лет был членом боевой комсомольской дружины, которая совместно с органами милиции вела борьбу с хулиганством.

По окончании вуза в 1971 году Михаил Абрамович работал на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте. С началом перестройки в 1987 году организовал и до настоящего времени возглавлял частное коммерческое предприятие ЗАО «ТАКПО» с широкой сферой деятельности: строительство, гостиничное хозяйство, транспортные услуги, ресторанный бизнес.

Сеть отелей и ресторанов «Регина» – старейшая гостиничная сеть в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сеть отелей и ресторанов «Регина» – старейшая гостиничная сеть в Казани. Бренд объединяет в себе 8 отелей в Татарстане и Израиле, санаторий «Нехама» и зоопарк в поселке Петровский.

Большую известность и уважение Михаилу Скоблионоку принесла благотворительная деятельность. Он приложил немало усилий для возвращения еврейской общине Казани здания синагоги, принимал непосредственное участие в реконструкции этого здания. Но особую признательность и любовь жителей Казани Скоблионок завоевал, построив в 1998 году в столице Татарстана общеобразовательную еврейскую школу.

В октябре 2018 года на Михаила Скоблионока совершили покушение, в результате которого пострадали он и его помощница. В руках бизнесмена взорвалась бомба, спрятанная в посылке, в результате чего Скоблионок получил травму глаз и ожоги на лице.

Михаил Скоблионок был успешным предпринимателем, активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, способствовал возрождению еврейской жизни в Татарстане Фото: tatarstan.ru

«У него был нюх, как надо организовать дело»

Михаил Скоблионок был одним из первых предпринимателей в Татарстане, кто поддержал создание Торгово-промышленной палаты республики, поделился воспоминаниями председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Очень интересный человек. Один из первых предпринимателей: создал ТАКПО и сеть отелей. Но главное – у него был нюх, как надо организовать дело. При этом он параллельно занимался огромной благотворительной работой: благодаря ему было реконструировано здание синагоги и он очень много занимался школой №12. Очень широкий был человек, но конкретный. И отличался большим гостеприимством», – рассказал Агеев.

Шамиль Агеев: «Такого человека нам очень будет не хватать. Он один из столпов. Жизнь его потрепала, но он не прогнулся» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он добавил, что Скоблионок был всегда прямым и искренним, а также много времени уделял семье и помощи ближним.

«Такого человека нам очень будет не хватать. Он один из столпов. Жизнь его потрепала, но он не прогнулся. Всегда стоял на своем. Недавно встречались, планов было громадьё, но так получилось, что он ушел», – заключил Агеев.

«Большой учитель для всех нас о том, как надо прожить жизнь»

Михаил Скоблионок был замечательным, настойчивым и упорным, человеком, который никогда не сворачивал с намеченного маршрута, рассказал генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.

«Он придумывал и исполнял то, что придумывал», – заявил он.

Яков Геллер: «Всему, что делал Скоблионок, сопутствовал успех» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Геллер добавил, что всему, что делал Скоблионок, сопутствовал успех. «А если не получалось, то он доводил до того, что оно получалось. Это большой учитель для всех нас о том, как надо прожить жизнь, – для детей и семьи», – подчеркнул Геллер.

Свои соболезнования родным и близким Скоблионока передал и депутат Госдумы России Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

Айрат Фаррахов: «Очень неравнодушный и прямой, образованный и интеллигентный, щедрый и ответственный» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень неравнодушный и прямой, образованный и интеллигентный, щедрый и ответственный. Мои искренние соболезнования родным и близким. Михаил Абрамович оставил очень добрую память», – говорится в сообщении.

«Для меня всегда основными были работа и дети»

В интервью для Дома Дружбы народов Татарстана Скоблионок три года назад рассказывал, что главными целями в его жизни всегда были воспитание детей и работа.

«Любой человек ставит перед собой цель. Для меня всегда основными были работа и дети. Я всегда считал, что вырастить и воспитать много детей – это моя основная задача в жизни», – заявлял Скоблионок.

По его словам, сколько бы денег ты ни заработал за жизнь, умирая, их с собой не заберешь, в то время как дети будут помнить о тебе и о твоем вкладе в их жизнь. При этом сам он старался не баловать детей, а помочь с образованием и необходимым набором навыков и средств.

«Содержать детей нельзя – это только портит их. Но надо дать начальный толчок. Ни в коем случае не устраивать на работу, пусть он сам ее найдет, как свое место в жизни. Вот это одна из основных моих целей», – говорил Скоблионок.

«Я всегда считал, что вырастить и воспитать много детей – это моя основная задача в жизни. Содержать детей нельзя – это только портит их. Но надо дать начальный толчок» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы вложили душу в эту школу»

«Ушел из жизни замечательный человек – Скоблионок Михаил Абрамович. Невосполнимая утрата для всего Татарстана. Именно благодаря его воле и прямой инициативе 27 лет назад в Казани появилась школа ОРТ «Мишпахтейну»! Открылась возможность свободно выражать свои мысли, изучать традиции и родной язык еврейского народа», – говорится в сообщении со страницы соцсети школы №12, известной как «еврейская».

«Мы знали Михаила Абрамовича как мужественного и при этом безгранично сердечного, душевного человека. Это был прямой и смелый лидер, а его силе и энергии можно было только удивляться. Светлая память об этом уникальном, масштабном человеке навсегда останется в наших сердцах! Скорбим и выражаем глубокое соболезнование его родным, близким», – отметили сотрудники школы.

Сейчас в этой школе учатся представители различных национальностей. Скоблионок считал, что когда человек учится в еврейской школе, он перенимает манеру мышления евреев и начинает лучше их понимать.

«Когда человек вырос в еврейской школе, общался в этой среде, он проникается этими мозгами и начинает понимать этих евреев, которые живут здесь. А у евреев свое мышление по многим делам и вещам, с которым не сравнится ни один другой стиль мышления», – рассказывал он.