«Жизель» – в Чебоксарах, «Садко» – в Уфе: где стоит смотреть оперу или балет в Поволжье

В преддверии открытия нового сезона в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля «Татар-информ» познакомился с постановками в соседних регионах. В какие города Приволжского округа стоит съездить, чтобы насладиться оперой или балетом – в нашем обзоре.

На начало ноября в театре оперы и балета им. Джалиля запланированы национальные шедевры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театральные сезоны открыли в близлежащих регионах

Татарский академический театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля сегодня откроет новый сезон. Легендарный Владимир Васильев, народный артист СССР и экс-премьер Большого театра в его самые «звездные» времена, в свои 82 года вновь привезет в Казань постановку «И воссияет вечный свет…», свое творческое завещание, составленное на музыку «Реквиема» Моцарта. Мировая премьера спектакля состоялась в 2020 году так же в Казани – и тоже тогда открывала сезон.

До конца сентября театр порадует зрителей операми Пуччини и Верди «Мадам Баттерфляй» и «Травиата», а в октябре – бессмертными балетами Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», шедевром Прокофьева – трагедией «Ромео и Джульетта» и комедией «Коппелия» Лео Делиба, а также операми «Набукко» и, что бывает в Казани не так часто, как того хотелось бы татарскому зрителю, «Сююмбике» Резеды Ахияровой. Впрочем, на начало ноября запланированы национальные шедевры – балеты «Шурале» на музыку Фарида Яруллина и «Золотая орда» (последний – также на музыку Ахияровой).

Владимир Васильев вновь привезет в Казань постановку «И воссияет вечный свет…» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В соседних с Татарстаном регионах аналогичные по статусу театры свои сезоны уже открыли. И жителям Казани и республики стоит, по крайней мере, знать, что за высоким классическим искусством, при желании, можно съездить и в близлежащие города.

Вообще, наличие театров оперы и балеты в административных центрах субъектов РФ – наследие советской системы организации культуры. Известно, что Ленин балет не любил, и даже собирался искоренить эту чуждую пролетариату игрушку, исторически в России существовавшую и развивавшуюся исключительно в структуре Императорских театров. Но Сталин, напротив, балету всячески благоволил; более того, именно он поставил этот вид искусства на службу советскому государству, превратив его в мощнейший инструмент пропаганды. Не зря же Визбор многими годами позже, но обессмертил это достижение знаменитой фразой про то, что «в области балета мы впереди планеты всей».

На сегодня по соседству с Татарстаном действуют крупные театры оперы и балеты в Самаре и Башкортостане, Удмуртской и Чувашской республиках, а также, что многих до сих пор сильно удивляет, в маленькой Марий Эл. Нет театров такого уровня только в Кировской, Ульяновской и Оренбургской областях; там действуют только музыкальные театры. Во многом такое положение связано с тем, что содержание именно оперно-балетных, да еще и академических учреждений культуры – дело крайне затратное для бюджетов; ведь в таком случае нужно платить не только артистам из двух трупп, но и музыкантам симфонического оркестра, и большому количеству обслуживающего персонала. Тем не менее, нет сомнений, что такие вложения в «большую культуру» себя точно окупают.

В Самаре – «Бахчисарайский фонтан»

Театры в городах-миллионниках, расположенных по соседству с Казанью – Самарский академический театр оперы и балеты имени Шостаковича (САТОБ) и Башкирский театр оперы и балета в Уфе (БГАТОиБ) – реально могут составить конкуренцию Татарскому театру оперы и балета. Хотя добраться из столицы Татарстана до двух крупнейших соседей-мегаполисов, несмотря на то, что до Самары всего 350 км, а до Уфы – 450 км, не так-то просто. Но оно того точно стоит.

Самарский театр – одно из самых больших театральных зданий в России и охраняемый памятник архитектуры эпохи сталинского классицизма Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Самарский театр недавно провел ребрендинг и сейчас называет «Шостакович. Опера. Балет». И это не случайно. Это самый старый в нашем списке театр оперы и балеты: свою историю он отсчитывает с 1 июня 1931 года, когда жителям города представили оперу «Борис Годунов» (случилось это, правда, на сцене театра драмы). Первой балетной премьерой 3 июля того же года стал «Красный мак» на музыку Рейнгольда Глиэра. А в 1938 году коллектив, наконец, обрел свое здание – Дворец культуры на площади Куйбышева в историческом центре города. Он был построен по проекту ленинградских архитекторов Ноя Троцкого и Николая Каценеленбогена на месте взорванного большевиками кафедрального собора. Сегодня это одно из самых больших театральных зданий в России и охраняемый памятник архитектуры эпохи сталинского классицизма.

В советские годы, как и сам город, театр назывался Куйбышевским. Осенью 1941-го его стены приняли труппу эвакуированного из Москвы Большого театра. И 5 марта 1942 на этой сцене прозвучала законченная Дмитрием Шостаковичем именно в Куйбышеве Седьмая («Ленинградская») симфония. После войны и до 1991 года, когда театр вслед за возвращением городу исторического названия тоже стал Самарским, здесь шло постоянное развитие – ставились и оперы, и балеты. С 1995 года начал проходить фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, с 2003 года – фестиваль оперного искусства. В 2006-2010 годах здание театра пережило капитальную реконструкцию, плоды которой за минувшие годы растеряны не были. В зоне гардероба, например, сделали даже кабинки для переодевания.

Художественным руководителем и главным дирижером театра является Евгений Хохлов, а главным балетмейстером – Юрий Бурлака, выпускник Московского хореографического училища, в 2009-2011 годах руководивший балетной труппой Большого театра.

Самарский театр открыл новый сезон 9 сентября масштабным балетом «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. По мнению балетного критика Татьяны Кузнецовой из газеты «Коммерсант», Бурлака смог очистить этот шедевр классического репертуара, впервые поставленный в России еще великим Мариусом Петипа в 1869 году, «от наслоений советских времен». За основу взяв поставновку Александра Горского начала ХХ века, клавир тех же времен и вернув исчезнувшие сцены. «Эффект получился удивительный: не потеряв в зрелищности, самарская реконструкция оказалась самой цельной, последовательной и внятной», – писала Кузнецова. Остается лишь надеется, что в рамках сезона этот балет покажут еще не один раз.



В конце сентября в Самаре пройдет фестиваль «Шостакович. ХХ век», в рамках которого театр представит зрителям оперетту «Москва. Черемушки», а также симфонические концерты. На октябрь в афише – много спектаклей для детей (например, оперы «Репка» и «История Кая и Герды», а также сказка на музыку Алексея Рыбникова «Золотой ключик»), бессмертные «Жизель» и «Лебединое озеро», самарский балет-couture Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Back to Life». А также – весьма редкий на российских просторах – «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева.

В Уфе – «Фауст» на французском языке

Башкирский театр оперы и балета принял первых зрителей также в 1938 году. В годы войны в Уфу тоже был эвакуирован театр, но из Киева – академический театр оперы и балета им. Тараса Шевченко. Но, конечно, с историей БГАТОиБ связано, прежде всего, имя гениального танцовщика XX века Рудольфа Нуриева. Именно на сцене в Уфе он сделал свои первые шаги, отсюда перешел в труппу Кировского театра, а после знаменитого «прыжка к свободе» 17 июня 1961 года, совершенного в парижском аэропорту – устремился к мировой славе и в вечность. С 1993 года по инициативе выдающегося балетмейстера Юрия Григоровича в Башкирском театре проходят фестивали балетного искусства имени Нуриева.

Именно на сцене в Уфе Рудольф Нуриев сделал свои первые шаги в балете Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, впрочем, это начали делать раньше – международный фестиваль классического балета также имени Нуриева здесь проводится ежегодно с 1987 года.

Также в Уфе с 1991 года делают международные фестивали оперного искусства «Шаляпинские вечера». Здесь очень крепкие труппы и оперных, и балетных исполнителей. Есть у театра еще и малый зал, что обычно бывает только в столичных учреждениях.

Афиша театра до конца сентября включает балеты «Жизель» и «Анюта», а также музыкально-поэтический вечер «Знакомый ваш Сергей Есенин». В отличие от Казани и Самары, и множества других театров в регионах, в Уфе расписание уже сейчас составлено аж до конца года – причем в нем нашлось место не только для опер и балетов, но и для мюзиклов. Из интересных постановок выделим балеты «Аркаим» на музыку башкирского композитора Лейлы Исмагиловой и «Журавлиную песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова, которая считается в Башкортостане первым национальным балетом. Он был создан еще в 1941 году по мотивам одноименной народной легенды «Сынрау торна», премьера на сцене в Уфе состоялась в 1944 году.

«Фауста» Шарля Гунно в Уфе будут исполнять на французском языке Фото: bashopera.ru

Также выделим комическую оперу «Лунный мир» на музыку Гайдна и «Фауста» Шарля Гунно, которого здесь будут исполнять на французском языке! На 25 ноября запланирована премьера оперы «Садко» на музыку Николая Римского-Корсакова. Ну, а с середины декабря и до Нового года на сцене в Уфе будет биться с мышиным королем традиционный «Щелкунчик».

В Йошкар-Оле – «Мастер и Маргарита» и «Юнона и Авось»

В маленькую Йошкар-Олу, столицу Марий Эл, обычно едут, чтобы прогуляться по набережной Брюгге, посмотреть на выход 12 апостолов и ослика, а также сделать селфи у здания художественной галереи. Этот архитектурный китч по мотивам средневековой Европы туристов впечатляет надолго. Однако в наследство от эксцентричного главы республики Леонида Маркелова, который в прошлом году получил 13 лет за получение взятки, горожанам остался не только косплэй европейской архитектуры, но и новенькое, открытое в 2014 году здание Марийского государственного академического театра оперы и балета.

В 2014 году Марийский государственный академический театр оперы и балета получил новое здание Фото: government.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Само учреждение носит имя Эрика Сапаева, выпускника Казанской консерватории и ученика Назиба Жиганова. В 1961 году этот молодой композитор написал первую национальную героико-романтическую оперу «Акпатыр» (по одноименной драме классика марийской литературы Сергея Чавайна), премьера которой в Йошкар-Оле состоялась двумя годами позже. Долгие годы оперное и балетное искусство в Марий Эл развивалось в стенах музыкального театра. В 1973-м, например, в нем поставили и первый национальный балет «Лесная легенда», на музыку Анатолия Луппова, уроженца Марий Эл и профессора Казанской консерватории. Он умер 8 августа этого года в возрасте 93 лет в Казани.

Лишь в 1994 году музыкальный театр стал театром оперы и балета. А с 2001 года его коллектив в качестве художественного руководителя возглавляет Константин Иванов. Он родился в Йошкар-Оле, окончил Московское хореографическое училище и долгие годы был ведущим артистом Большого театра России. С 2017 года он одновременно является еще и министром культуры, печати и по делам национальностей в правительстве республики. Именно в редакциях Иванова в Йошкар-Оле и выходят балеты из классического репертуара, а также уже упомянутая выше «Лесная легенда». Так что высокий класс таких постановок марийского театра совершенно не удивляет.

На сцене театра также ежегодно проходят международные фестивали балета имени Галины Улановой (с 2002 года), на который приезжают столичные примы и премьеры, оперного и балетного искусства «Зимние вечера». А с 2011 года на Патриаршей площади под открытым небом на берегу реки Кокшаги театр ежегодно проводит еще и фестиваль «Летние сезоны».

В Йошкар-Оле осенью можно увидеть балет «Мастер и Маргарита» Фото: operaballet.net

Балетом «Fatum танца» 1 октября этого года отметят 30-летие творческой деятельности Иванова. На осень в афише есть такие интересные постановки, как «Мастер и Маргарита», одноактные балеты «Белый лебедь» и «Болеро», «Чипполино», «Лесная легенда», «Русский Гамлет» и редкая в России «Эсмеральда». Запланированы и вечера органной музыки, и мюзиклы, и даже рок-опера «Юнона и Авось».

В Чебоксарах – «Паяцы» и «Кармен»

Чувашский театр оперы и балеты этот сезон открыл «Спящей красавицей», а затем выпустил «Жизель» и «Дон Кихота». В здании, построенном на высоком берегу Волги в стиле советского модернизма, театр работает с 1986 года, а свое нынешнее название носит с 1993-го. Но историю отсчитывает с 22 мая 1960 года, когда в Чебоксарах состоялась премьера национальной оперы чувашского композитора Федора Васильева «Шывармань». В театре – собственные оперная и балетная труппы. Кстати, «Жизель» здесь впервые поставили еще в 1967 году. А в 1970-м – и первый чувашский балет того же Васильева «Сарпиге», пятью годами позже – его же балет «Арзюри».

Чувашский театр оперы и балеты работает в здании, построенном на высоком берегу Волги в стиле советского модернизма Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Но этой осенью театр представит более традиционные для зрителей балеты «Щелкунчик», «Чипполино» и «Лебединое озеро», оперы «Паяцы» и «Кармен». В октябре со своими постановками в Чебоксарах будет гастролировать Государственный театр оперы и балеты Республики Коми. Он привезет, в том числе, оперу «Пиковая дама» и балеты «Дон Кихот» и «Золушка». А 28 октября в рамках открытия ХХХII Международного оперного фестиваля пройдет мировая премьера оперы Евгения Иванова-Блинова «Сурский рубеж».

В Ижевске – «Унесенные ветром» и «Не ревнуй меня к Бродвею»

Самый молодой в нашем списке – Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики – родины Петра Ильича Чайковского. Он был организован лишь в 1993 году. Хотя еще в 1958 году в республике открылся музыкально-драматический театр, в котором уже в начале 1960-х были поставлены первая национальная опера «Наталь» классика удмуртской музыки Германа Корепанова и первый национальный балет «Италмас» Геннадия Корепанова-Камского, а в 1964 году свет увидела его же опера-балет «Чипчирган». В 1973 году, когда театр был преобразован в Музыкальный театр УАССР, его репертуар включал классическую оперетту, отечественную музыкальную комедию и спектакли композиторов Удмуртии.

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики был организован лишь в 1993 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 1984 году театр переехал в нынешнее здание на Центральной площади города. Как сообщается на сайте театра, на сегодня он – единственный театр академической направленности на родине Чайковского, «чье имя обязывает его иметь в репертуаре сочинения великого земляка». Поэтому в афише театра – и его балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», и три оперы («Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»). Но имя великого композитора было присвоено театру только в 2015 году.

Балетная труппа под руководством главного балетмейстера Николая Маркелова, впрочем, не только сохраняет классику, но осваивает и неоклассическую хореографию: выполненные в стилистике танца-модерн балеты «Унесенные ветром» по роману Маргаретт Митчелл, «Ромео и Джульетта – ХХ век» на музыку Чайковского и группы Quееn, балет-ревю «Не ревнуй меня к Бродвею» по мотивам моэмовского «Театра», а также «Vivat, Дягилев!». На этот октябрь театр запланировал балеты «Корсар» и «Спящая красавица», рок-оперу «Юнона и Авось» Алексей Рыбникова, а также оперы «Флория Тоска», «Риголетто» и «Травиата».

Фото на анонсе: opera21.ru