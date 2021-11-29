Живые истории: «Татнефть» запустила сайт о людях, создавших компанию

«Татнефть» запустила новый сайт с названием «Историю вершат люди». Он рассказывает о ветеранах компании, которые посвятили свою жизнь созданию нефтяной промышленности Татарстана, а также развитию городов и поселков Юго-Востока Татарстана.

Рассказы о героях и скромных тружениках

Как сообщает еженедельник «Нефтяные вести», проект «Историю вершат люди» стартовал более двух лет назад. Его инициатором стал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. За это время были организованы видеоинтервью с более чем тысячей ветеранов «Татнефти», сервисных предприятий, смежных отраслей региона. А также с теми, кто, не состоял в штате, но всю жизнь трудился рядом с нефтяниками: учил и воспитывал их детей, осуществлял медицинское, культурное, социально-­бытовое и жилищно-­коммунальное обслуживание неф­тяных городов, сел и поселков. То есть так или иначе работал на нефть. Эти видеоинтервью и составляют основу нового сайта «Историю вершат люди».

Сайт «Историю вершат люди» с уважением рассказывает об этих людях — героях и скромных тружениках. Их возраст — от 60 +. Они — живые носители истории, определенного отрезка эпохи, и их воспоминания — это свидетельства уходящей эпохи для следующих поколений. Познакомиться с ветеранами, их рабочей судьбой, подробностями жизни можно, зайдя на сайте в раздел «Живые истории».

Каждая персона представлена визиткой, фотографиями, хроникальными снимками, газетными публикациями и видео­интервью. То есть это не база данных — сухих, статистических. Это живой (раздел неслучайно назван «Живые истории») и достаточно эмоциональный сайт о людях — тех, кто всю жизнь отдал работе, кто честно трудился, завоевал уважение окружающих, оставил добрую память у коллег.

Первые, с кем вы познакомитесь на сайте, — это, конечно, золотой фонд «Татнефти»: Герои Социалистического Труда, а также известные первопроходцы, передовики производства, чьи имена на фоне их рекордов и результативных починов гремели в далекие 50–60-е годы.

Интерфейс сайта удобен и гибок. Можно найти страничку ветерана, вписав его фамилию или место работы в поисковую систему в разделе «Найти ветерана».

Как подчеркнули «Нефтяные вести», каждый посетитель сайта может и сам поделиться данными и историей о ветеране (своем учителе по профессии, коллеге, предках, родителях), информации о котором нет в архиве ресурса.

Для этого надо будет заполнить в разделе «Пополнить архив» поля с известными вам данными. После обработки информация будет опубликована на сайте — ее можно будет найти в разделе «Архив историй». То есть каждый сможет участвовать в воссоздании истории страны, города, предприятия и своей семьи.

Сайт поможет сохранить истории­воспоминания людей, фотографии и видео уже ушедшей или неминуемо уходящей от нас эпохи.

Голоса, сохраненные для потомков

Фишка, особенность сайта — это видео­интервью с ветеранами, так называемые «Живые истории». В них люди преклонного возраста вспоминают, как развивалась нефтяная или иная отрасль. Как в одной производственной и человеческой связке работали те, кто называл себя «татнефтевцами»: нефтеразведчики, буровики, добытчики, газопереработчики, строители, транспортники, представители всех служб компании. Им довелось работать в условиях нефтяной целины, а это тяжелый труд, отсутствие необходимой техники и оборудования, скромнейший быт в землянках, бараках, закутах крестьянских изб.

Впрочем, и их последующим преемникам достался огромный фронт работы, сложности и проблемы: представителям нефтяной профессии никогда не было легко, в этом специфика их производства. Да и в любой профессии, если полно и честно исполнять свой долг, работая строителем, учителем и врачом, — всегда нелегко и ответственно.

Старшее поколение — в большинстве люди скромные, поэтому в своих интервью они не упоминают слово «подвиг», просто рассказывая о практически каж­додневном преодолении трудностей. Более того, их рассказы оптимистичны, полны признательности судьбе за удачный выбор профессии, коллектива, местожительства, спутника жизни.

Во многих рассказах есть интересные подробности, детали работы и быта, специфичные именно для «их» времени — как было организовано производство в те далекие годы, как ухищрялись из ничего созидать что-то (голь на выдумки хитра). Встречаются и байки. Среди ветеранов очень много людей преклонного возраста — тех, кому за 80 и 90 лет. Их оптимизму, благородству и доброте к окружающим можно только позавидовать. И пусть не смущают вас их дикция, слабость голоса — годы берут свое …

Повторюсь, эти интервью сняты, смонтированы и сохранены на цифровых носителях в ходе реализации одноименного проекта «Историю вершат люди». Над реализацией этой задачи работают сотрудники ОТЭИ и РПО, Благотворительного фонда «Татнефть», привлечены кадровые службы, советы ветеранов, представители корпоративных и региональных СМИ, ветераны журналистики, студенты АГНИ. Они сделали все, чтобы живые голоса были записаны и сохранены для потомков.

С запуском сайта «Историю вершат люди» у каждого из нас появится еще одна возможность позитивной идентификации с историческим прошлым страны, в которой мы живем.

Посетить сайт «Историю вершат люди» можно по этой ссылке.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»