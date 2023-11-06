«Живя в таких палатках, они построили город»: по следам ссыльных татар в Магнитогорске

«Город хорошеет на глазах»

В конце сентября татарские краеведы из 16 регионов России провели IX Евразийский научно-краеведческий форум с выездом в Оренбург, Магнитогорск и Уральск (Казахстан). Десятидневное мероприятие было посвящено вопросам изучения истории татар бассейна реки Урал. Организатор мероприятия – возглавляемое историком-краеведом, заслуженным деятелем науки РТ Альбертом Бурхановым «Общество татарских краеведов» при Всемирном конгрессе татар.

Миновав на автобусе Татарстан, Башкортостан, Уральские горы, мы въехали в город Магнитогорск. После великолепных видов Урала, украшенного всеми цветами осени, перед нами встали мрачные трубы металлургического комбината, серые городские здания. Внезапная перемена ландшафта вызвала даже отчасти тревожное чувство. Большинство зданий в Магнитогорске действительно серого цвета. Первые впечатления от города были такие.

На второй день, до начала научной конференции, руководитель Магнитогорского отделения Института истории имени Шигабутдина Марджани, кандидат философских наук Салават Ахметзянов повел нас на экскурсию по городу. И рядом с человеком, по-настоящему любящим свой город, знающим каждый его уголок, город для нас тоже преобразился – серый цвет уже не казался таким мрачным, зато бросалась в глаза чистота улиц. Прошло чуть больше часа, и мы уже были влюблены в архитектуру Магнитогорска, обнаружив в нем множество интересных и красивых мест.

Архитектура в разных районах города разная. Ленинский район отстроен в сталинские времена и, соответственно, почти полностью состоит из сталинок. Как рассказал Салават Ахметзянов, архитектура этих зданий вдохновлена творчеством итальянского архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио. В этом же районе есть квартал, в строительстве были заняты пленные немцы. Эти места напоминают улицы немецких и голландских городов.

«Парки, дороги, общественный транспорт, здания, находящиеся в ведении государства, – все регулярно ремонтируется и обновляется. Город хорошеет на глазах», – говорит наш гид.

В городе с населением чуть более 400 тысяч человек есть театр оперы и балета, драматический и кукольный театры, цирк, концертные залы. «Все они активно посещаются. Спектакли, концерты проходят при полных залах. Это город ценителей искусства», – утверждает Салават Ахметзянов.

В Магнитогорске два крупных вуза – консерватория и технический университет. В последнем обучение ведется на десятке факультетов и технического, и гуманитарного направлений.

«В Магнитогорск были сосланы 20 тысяч татар»

Магнитогорск занимает особое место в татарской истории XX века. Этот город поднимали разные народы, и одной из самых многочисленных групп были татары. В конце 1920-х годов у подножия богатой железом горы Магнитная (тюркское название – Атач, то есть «Петух», – прим. Т-и) было решено построить металлургический комбинат в масштабах, не имеющих аналогов в мире. А для рабочих – основать город. Первое время на строительстве трудились наемные рабочие. Поддавшись романтике монументального строительства, покорения новых земель, в эти края массово приезжала молодежь. Однако жизнь в палатках в суровых природных условиях и тяжелый труд выдерживали немногие. Каждое утро поезда привозили новых людей, а вечером увозили столько же разочаровавшихся строителей будущего города.

В 1931 году, поняв, что рабочих не удастся удержать на стройке добровольно, власти начали переселять их в эти края насильно. «Спецпереселенцами» становились те, кто попадал под категорию кулаков, – в большинстве своем это были крестьяне-середняки. Кулаков переселяли целыми семьями, чтобы удержать мужчин на новых местах, потому что с женами и детьми бежать через горы было практически невозможно.

Среди тех, кто был сослан в Магнитогорск, опять-таки было особенно много татар. Салават Ахметзянов – потомок переселенного с семьей татарского крестьянина-середняка. Дед Ахметзянова был назван кулаком и выселен из села Старое Ибрайкино Аксубаевского района лишь за то, что имел в хозяйстве двух лошадей и две коровы. Семья с 10 детьми в 1931 году была вынуждена уехать в чужой край.

Сколько же было наших соплеменников, повторивших судьбу деда Салавата Ахметзянова? Ученый много лет занимался исследованием архивных материалов и пришел к выводу, что татар среди сосланных в Магнитогорск «спецпереселенцев» было не менее 20 тысяч человек. «Открытой информации нет. Архивные материалы скрываются от широкой общественности. Родные репрессированных могут знать только то, что касается их самих. Много лет я работал с разными источниками, делал разные сверки. На строительство города Магнитогорск и металлургического комбината было отправлено около 60 тысяч человек с семьями. Из них 40 тысяч – из Татарстана, из которых не менее 20 тысяч – татары. Эти цифры я могу доказать», – говорит Ахметзянов.

Почему так много татар? Ученый полагает, что свою роль сыграли особенности татарского характера и воспитания – татары работящие, не пьют и привыкли безропотно трудиться.

Но, несмотря на тяжелые испытания, которые сосланным пришлось пережить на новом месте, даже после окончания репрессий они не захотели возвращаться в родные края.

«Мой дед тоже не вернулся. Приезжал иногда в гости. У меня хранится фотография села Старое Ибрайкино начала 60-х годов. Нищета, просевшие старые дома с соломенными крышами. И представьте Магнитогорск того времени: новые многоэтажки, по городу ездят трамваи, работают цирк, кинотеатры, открываются учебные заведения. Никому не хотелось возвращаться в колхоз, в эту жизнь без паспорта, без прав, по сути рабство. К 50-м годам жизнь в Магнитогорске налаживается. Дети ссыльных создают семьи, внуки учатся в школах, поступают в вузы, устраиваются на денежную работу. В 60-х годах мой отец – ведущий инженер, мама учительница. Что им делать в деревне?» – говорит Салават Ахметзянов.

«Хорошо сохраняются лишь те нации, которые верят в свою великую историю»

Салавата Ахметзянова можно назвать историком, начавшим работу по признанию роли татар в Магнитогорске.

«Когда я начинал изучать тему ссыльных татар, не было никого, кто мог бы описать полную картину. Каждый знал историю своей семьи, трагедию, коснувшуюся его бабушек и дедушек, а сколько было таких семей – точных цифр не мог назвать никто. Данные в разных источниках колебались от 30 до 100 тысяч человек. Также никто не знал, где находились первые поселки строителей металлургического комбината. В 2012 году мы организовали клуб историков «Татарика». Сами собирали исторические данные, приглашали лекторов со стороны. Полученные сведения были изданы книгой, посвященной истории Магнитогорска. Я также публиковал статьи в СМИ. Эта работа продолжается. Таким образом, мы показываем роль татар в истории города и края», – рассказал Салават Ахметзянов на конференции, прошедшей в рамках форума.

Одним из важнейших факторов в сохранении нации ученый считает исторический – даже при утере языка и религии он может оставаться основой национального самосознания.

«На сохранение татар как нации влияют различные факторы: язык, религия, культура, традиции, кухня, национальная одежда. Но особенно большую роль играет исторический фактор. Как правило, хорошо сохраняются лишь те нации, которые верят в свою великую историю. Можно привести очень много примеров. Если народы, утратившие язык, религию, но они гордятся своей нацией. Например, шотландцы. Среди татар тоже много тех, что уже потерял язык, но они не перестают гордиться своей нацией.

Практически до нынешнего времени наблюдалось принижение татар. Десять лет назад мы начали внедрять в сознание людей факт, что Магнитогорск строили татары. Большинство татар, проживающих в городе, – это потомки наших соплеменников, репрессированных в 1930-х годах и отправленных на строительство города. Поэтому в Магнитогорске татар много. Чтобы поднять нашу историю, мы решили опираться на эту тему. Основатели Рима в Древнем Риме были аристократами, знатью, они назывались патрициями. Я считаю, что татары, как основатели Магнитогорска, являются народом, достойным уважения», – сказал историк.

«Могила Гитлера покрыта рудой горы Магнитной»

Знакомство с историей Магнитогорска продолжилось в Музее металлургического комбината. Экскурсию для краеведов провела заведующая музеем Надежда Ринатовна Халитова.

Если заглянуть глубоко в историю, территория современной Челябинской области была частью Золотой Орды, а после ее распада – Ногайской Орды. Такие топонимы, как Атач (тат. Әтәч), Яик (тат. Җаек), идут еще с тех времен. О богатой железной рудой горе властям стало известно в середине XVII века, хотя местные жители добывали железо в ней с давних времен. В 1743 году у горы была основана крепость – казачья станица Магнитная. В 1920 году началось строительство металлургического комбината, а в 1931 году город сменил название Магнитстрой на Магнитогорск. Уже к 1970-м годам гора Магнитная была срыта, а образовавшаяся полость была залита шлаком, покрыта глиной и землей. На этом месте, где когда-то были шахты, сейчас растут деревья и горожане ходят в этот парк отдыхать.

Первая доменная печь была сооружена вручную и состояла из нескольких ярусов. Уже в феврале 1932 года из нее вышла первая партия чугуна. Несколько кусков чугуна из нее хранятся в музее.

Страна нуждалась в стали. Сталь добывали, выплавляя ее из чугуна в мартеновских печах. В годы процветания металлургической промышленности в Магнитогорске одновременно работали 35 мартеновских печей. Город покрывал желтый дым, растягивавшийся на две сотни километров. Космонавты узнавали Магнитогорск по этому дыму. Сегодня мартеновские печи заменены более экологичным оборудованием. Дыма над городом уже нет, но в воздухе чувствуется тонкий запах расплавленного железа. На второй день нашего пребывания в Магнитогорске мы уже перестали его замечать.

В условиях тяжелого труда и плохой экологии надо было как-то удерживать людей на работе. Поэтому самые высокие зарплаты в области были на Магнитогорском металлургическом комбинате, в городе открылись первые цирк и кинотеатр.

Перед Великой Отечественной войной металлом страну обеспечивал преимущественно Магнитогорск. В производстве тракторов, машин, в строительстве мостов, московского метро и других больших объектов используется магнитогорский металл.

В годы войны комбинат начинает работать для фронта. Каждый третий снаряд, предназначенный для фашистских захватчиков, и каждый второй танк были изготовлены из металла этого комбината. Среди местных жителей бытует выражение: «Могила Гитлера покрыта рудой горы Магнитная».

Ушедших на фронт мужчин за мартеновскими печами сменили отважные женщины. Первой из женщин профессию сталевара освоила татарка Марьям Закиева. Сложно даже представить, насколько тяжелой и опасной была эта работа: чугун плавится при температуре 1400 градусов, а качество расплавленного железа проверял сталевар.

И сегодня магнитогорский металл используется в изготовлении нефтяных и газовых труб, мостов, стадионов, кораблей, автомобилей и тракторов, холодильников, стиральных машин, а с 2009 года — и всех орденов и медалей, железных монет, консервных банок и многого другого. В пуленепробиваемом кузове автомобилей «Аурус», производимых в Елабуге, тоже есть сталь Магнитогорского металлургического комбината.

Территория комбината занимает 100 квадратных километров. Внутри него действует своя железнодорожная сеть – грузы из цеха в цех перевозят поезда. Комбинат выполняет полный цикл от добычи руды до производства металла.

«При нашем воздухе курение особенно вредно»

В начале нулевых Магнитогорск считался одним из самых небезопасных городов в плане экологии. Были также сообщения о том, что здесь высокая смертность от онкологии. Насколько это соответствует действительности?

«Мой дед умер в 90 лет, а его брату 92 года. В Казани живут дольше? Нет, конечно. Главное – вести здоровый образ жизни. Человеку больше вредит курение, при нашем воздухе оно особенно опасно. Многие магнитогорцы строят дома за городом, стараются быть ближе к природе. Примерно у трети горожан есть загородные дома. Я сам тоже на выходных, в летние месяцы живу за городом. Сейчас воздух намного чище, чем раньше. Жить можно», – говорит Салават Ахметзянов.

Памятник «Палатка» – место сбора магнитогорских татар

В Магнитогорске установлен уникальный памятник – сооружение в виде палатки. Его установили в память об основателях города. Это место особенно близко магнитогорским татарам, потому что каждый год 30 октября они собираются здесь, чтобы почтить память жертв репрессий.

«Долгие годы мы добивались установления памятника репрессированным. Заплатили 100 тысяч рублей, чтобы нам сделали его проект. Но сначала не могли найти место для этого памятника, потом появились другие проблемы. Когда власти города не дали возможности установить памятник, мы выбрали как место сбора памятник «Палатка». Наши бабушки и дедушки, живя в таких палатках, построили этот город. Кто-то потерял здоровье в суровых условиях и умер, а кто-то выжил», – говорит Салават Ахметзянов.

Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: Рифат Каюмов