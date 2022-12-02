Живут в холоде и с крысами: в РФ ужесточат требования к расселению аварийных домов

Неодновременное расселение жильцов аварийных домов, низкие закупочные цены для переселенцев и ряд других вопросов планируют решить в России. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца этого года, рассказал «Известиям» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, некоторые регионы устанавливают закупочные цены на жилье для переселенцев и отдельных категорий граждан на 15–20% ниже рыночных, одобренных Минстроем. Из-за этого застройщики не соглашаются продавать им квартиры. Чтобы решить эту проблему, уверен депутат, необходимо ввести наказание плоть до уголовной ответственности.

«Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, причем в том числе в крупных и небедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно, — рассказал он о другой проблеме. — Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях. Мы получаем множество таких жалоб».

Кошелев подчеркнул, что такие дома должны расселяться равномерно — в строго установленные сроки. Ведь те, кто остался в аварийном жилье, часто живут без воды и тепла из-за срезанных мародерами батарей. В то же время им продолжают приходить квитанции на оплату ЖКУ. Кроме того, в пустых квартирах селятся бездомные, отсутствуют двери и окна, появляются крысы.