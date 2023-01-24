Живущие за рубежом школьники России не смогут сдать итоговые экзамены

Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом – они не смогут пройти государственную итоговую аттестацию. Такая ситуация возникла из-за «организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран», сообщает пресс-служба Кабмина.

Таким образом, документы об образовании учащиеся получат на основе промежуточных экзменов. Особенности коснутся тех, кто учится в школах при посольствах, обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.

В то же время школьники из Луганской и Донецкой народных республик, приехавшие в Россию в первой половине 2022 года и завершившие учебный год в местных школах, смогут как получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, так и сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.