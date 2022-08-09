Живущие за рубежом россияне смогут получить сертификаты для переселения на Дальний Восток

Соотечественники, проживающие за рубежом, могут получить жилищные сертификаты для переселения в регионы Дальневосточного федерального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минстрой России.

«Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сертификаты доводятся МВД до получателей. Планируется, что мера будет ежегодной.

На эти цели выделено около 500 млн рублей.