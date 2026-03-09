Живущей в Казани труженице тыла Татьяне Лазоркиной исполнилось 94 года

Фото из личного архива

Живущей в Казани труженице тыла Татьяне Васильевне Лазоркиной исполнилось 94 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Татьяна Васильевна родилась 9 марта 1932 года в деревне Шонгуты Апастовского района ТАССР в семье колхозников. Во время Великой Отечественной войны трудилась в колхозе имени Сталина, наряду со взрослыми работала на колхозных полях и на току.

После войны окончила 7-й класс и в 1948 году перебралась в Казань, где поступила в Ремесленное училище. После окончания училища девушку отправили в столицу Туркменской ССР Ашхабад устранять последствия землетрясения.

В 1953 году вернулась в Казань, работала на комбинате печати в газетном отделении наборщиком ручного набора в редакции газеты «Республика Татарстан», потом специалистку перевели работать на маленькие форматы газет, такие как «Татарстан Яшьлэре» и «Яшь Ленинчы». В 1970-м ее назначили мастером производственного обучения в 4-м училище. Там она 17 лет обучала студентов, после чего вышла на пенсию.

В 1958 году Татьяна Васильевна вышла замуж за Василия Семеновича Лазоркина, потом родила двух дочерей – Ларису и Людмилу. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».