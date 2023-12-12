«Живу, чтобы приносить радость людям»: незрячая девушка из Татарстана учит детей вокалу

Лейсан Гареева из села Шигали Высокогорского района РТ не видит этот мир с самого рождения, но прекрасно его слышит. У нее абсолютный слух. И девушка не только сама поет, но и учит детей вокалу.

Несмотря на то что девушка незрячая, она вместе со своей собакой-поводырем почти каждый день идет пешком более километра по основной дороге до Дома культуры, чтобы заниматься делом своей жизни и быть примером для каждого.

«Плакала я очень сильно. Ехала еще в школу-интернат, мне сказали, что левый глаз мертвый. Я плакала и всем говорила, что левый глаз мертвый», — вспоминает девушка.

Такой вердикт врачи поставили Лейсан в 7 лет. До этого она жила надеждой, что сможет видеть. При этом у незрячей с рождения девушки были шансы спасти зрение.

«Ты всего лишь не видишь. Приспособиться в этой жизни можно ко всему. Даже ходить, летать, ползать», — убеждена она.

Самостоятельно жить Лейсан научилась в Курске. Девушка училась в музыкальном колледже-интернате для слепых. Вместе с однокурсницами сами готовили, убирались в комнатах. С тех пор Лейсан может все сама.

Но все же от собаки-поводыря Лейсан не отказалась. Шесть лет назад в ее жизни появилась Ярла и стала спутницей жизни. Собака обученная, ведет хозяйку только по безопасным дорогам и предупреждает об опасности.

Однажды Лейсан не поняла сигнала Ярлы и могла погибнуть. Она упала в метро с перрона и сломала ногу. Собака ее предупредила, остановилась, а Лейсан шагнула вперед. Говорит, «все произошло по собственной глупости».

Теперь она в метро не ездит, ей спокойней передвигаться на автобусе, где она тоже ездит с Ярлой, ведь собака – это ее глаза. Казалось бы, помощь собаки очевидна для людей, но до сих пор один случай вызывает слезы.

«Я ехала в автобусе. Рядом ехал дедушка, вроде как умный дедушка. Он говорит, я врач-психиатр, почему собака без намордника. Я говорю, она поводырь, ей положено быть без намордника. Я даже расплакалась, что для меня редкость», — рассказала девушка.

В жизни Лейсан есть подруги и были молодые люди. Правда, отношения не сложились. Ритм жизни девушки парни не выдерживают.

«Отношения были, но сейчас они закончились. Ну не сложилось, мягко говоря. Потому что каждый из нас со своими тараканами, ощущениями, мировоззрением. И как-то мы немножко не совпали», — пояснила она.

Лейсан уверена, что любовь жизни еще впереди. Она, как и все девушки, мечтает о семье.

«Семью обязательно. Детей тоже очень хотелось бы. Но я считаю, что, когда придет время, тогда это сложится», — поделилась Лейсан.

Пока же Лейсан жадно от жизни берет всё. Она на «ты» и с современными гаджетами. Она пользуется мессенджерами и социальными сетями. Вопрос веры для нее сложный вопрос.

«Я понимаю, что где-то там кто-то есть. Он меня в этот мир отправил с болезнями и недугами, какие я получила. Я понимаю, что он меня отправил не просто так. Я живу для того, чтобы приносить радость людям», — признается девушка.