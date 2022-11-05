Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк «Тайган»

Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в парк львов «Тайган». Об этом РИА Новости сообщил директор и владелец «Тайгана» Олег Зубков.

Принтскрин из видео Олега Зубкова о том, как проходила эвакуация животных из Херсона. Фото: ©

Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, заверил владелец «Тайгана».

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Крыму, на берегу Тайганского водохранилища. Территория парка составляет 32 гектара, из которых примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Кроме хищников в парке живут бизоны, яки, слоны, жирафы, лемуры, носухи, еноты, обезьяны, а также разнообразные птицы.