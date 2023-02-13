«Животноводство – это основа»: Минниханов показал болевые точки Рыбно-Слободского района

Несмотря на удачное логистическое положение и обильные природные ресурсы, Рыбно-Слободский район остается среди отстающих в Татарстане. В чем причины низких темпов развития и где у района точки роста, обсудили сегодня на сессии райсовета с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

После приезда в район Рустам Минниханов посетил ряд местных производств. Первым стал крупный мясоперерабатывающий комплекс

Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно работать над доходной базой, создавать рабочие места»

После приезда в район Рустам Минниханов посетил ряд местных производств. Первым стал крупный мясоперерабатывающий комплекс. Предприятие контролирует производственные циклы, начиная от качества кормов и заканчивая доставкой мяса в розничные сети. Компания работает с крупными федеральными ритейлерами и локальными сетевыми магазинами. Как одно из дальнейших направлений развития производства Минниханов предложил направление «халяль», которому уделяется все больше и больше внимания.

Следующим объектом стал Рыбно-Слободский агротехнический техникум. Капитальный ремонт здания был проведен в 2020 году. Затем до 2022 года было отремонтировано общежитие. На очереди в этом году мастерские.

В Рыбно-Слободском агротехническом техникуме обучение проводится по востребованным специальностям: механизация сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Фото: rais.tatarstan.ru

Обучение здесь проводится по востребованным специальностям: механизация сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, эксплуатация и ремонт сельхозтехники и оборудования, а также по направлениям «повар», «кондитер», «тракторист-машинист сельхозпроизводства» и «бухгалтерский учет». По запросам работодателей техникум также готовит рабочие кадры по краткосрочным программам профессионального обучения.

Затем Раис Татарстана направился на заседание Совета Рыбно-Слободского района. Первым на сессии выступил глава Радик Ислямов. Он сообщил, что объем ВВП в районе по итогам 2022 года составил 8 млрд рублей, что составляет 101,2% от показателя 2021 года.

«Предприятия района за прошедший год отгрузили продукции на общую сумму 1,2 млрд рублей. Темп роста – 108,2%», – добавил он.

Радик Ислямов сообщил, что объем ВВП в районе по итогам 2022 года составил 8 млрд рублей, что составляет 101,2% от показателя 2021 года Фото: rais.tatarstan.ru

При этом по итогам 2022 года Рыбно-Слободский район занял 39-е место по социально-экономическому развитию и 36-е место по ВВП. Руководству района следует поработать над доходной базой и поддержкой бизнеса, отметил Рустам Минниханов.

«Потенциал Рыбно-Слободского района огромный, но пока вы на 39-й позиции по социально-экономическому развитию среди муниципалитетов. Если сравнить с другими муниципалитетами, вам надо еще расти. Нужно работать над доходной базой, создавать рабочие места. Район имеет выгодную логистическую позицию и рядом такой промышленный центр, как Казань. Это все нужно использовать», – сказал Раис Татарстана.

Он поручил уделить особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по максимуму пользоваться мерами господдержки.

«Животноводство – это основа, где обеспечивается денежный поток»

В районе очень слабо развита сфера животноводства, а она необходима для стабильной экономики района, считает Рустам Минниханов.

«По животноводству показатели – стыд и позор. В районе всегда будет низкая зарплата, если заниматься только растениеводством. Животноводство – это основа, где обеспечивается денежный поток. Молоко – продукт номер один, чтобы хозяйство было стабильно», – сказал он.

Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Средняя зарплата в районе сильно отстает от средней по республике, примерно на 25-30%. Отсюда вытекают и проблемы оттока молодежи и специалистов. Многие в поисках денег уезжают в большие города.

«Это очень важный вопрос. Потом не спрашивайте, почему специалисты и молодежь уезжают. Нужно проблемы решать, иначе людей у вас вообще не будет», – предостерег Минниханов.

При этом он отметил, что в районе есть удачные примеры производств и ферм. Такие проекты необходимо поддерживать и развивать внутри района, чтобы они могли ориентироваться не только на внутренний татарстанский рынок, но и на всероссийский и даже международный.

«Такого нет ни у кого в Татарстане, 85 километров береговой линии»

Еще одной точкой роста для Рыбно-Слободского района должен стать туризм. Территория обладает огромным количеством природных ресурсов, протяженность береговой линии Камы составляет около 85 километров.

«Ни у кого в Татарстане нет такой длинной береговой линии – 85 километров, у вас есть исторические объекты. Сюда можно заводить туристические маршруты. Вы эту работу начали, но пока не так активно», – обратил внимание Минниханов.

Раис Татарстана поручил председателю Госкомитета РТ по туризму Сергею Иванову оказать поддержку туристическим проектам в Рыбно-Слободском районе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Раис Татарстана поручил председателю Госкомитета РТ по туризму Сергею Иванову оказать поддержку туристическим проектам в Рыбно-Слободском районе.

«У нас есть большой проект в Лаишево. Но я думаю, здесь может получиться даже интереснее по некоторым параметрам, возможности у вас большие. Вам нужно вместе плотно поработать», – сказал руководитель республики Сергею Иванову и главе Рыбно-Слободского района Радику Ислямову.