«Живот вырос, словно скоро роды»: как в РКБ из печени пациентки убрали огромного паразита

Первые проблемы со здоровьем у Евгении Афанасьевой из Ижевска начались два года назад

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Живот стал таким большим, словно Женя была на седьмом месяце беременности»

Первые проблемы со здоровьем у Евгении Афанасьевой из Ижевска начались два года назад. Тогда Женя переболела коронавирусом, после выздоровления почувствовала, что побаливает печень – она будто немного увеличилась в размерах. Но женщина не обратила на это особого внимания. Спустя небольшое время у Жени пожелтели глаза, начался сильный зуд – чесалось все тело.

Она обратились в поликлинику по месту жительства, там ей поставили диагноз – холецистит.

«Пропила я таблеточки. Вроде все прошло. Но буквально через несколько месяцев – в декабре у меня снова желтеют глаза, начинается зуд. В феврале у меня желтеет уже кожа. Тогда муж меня отправил в платную клинику на анализы. Там врач сказал, что подозрение на гепатит», – отметила 31-летняя женщина.

Однако анализы гепатит не подтвердили. Женя начала бегать по всем больницам Ижевска и искать причину того, что с ней происходит.

В течение полугода печень начала очень быстро увеличиваться в размерах. Живот стал такой, словно Женя на седьмом месяце беременности. Кожа все больше желтела. Женя призналась, что ей стыдно было выйти на улицу, ей казалось, что все смотрят на ее живот и желтые глаза.

«Была и в онкологии, и в инфекционке. Мне делали КТ, биопсию. В итоге поставили диагноз – альвеококкоз печени», – рассказала Евгения.

Альвеококкоз вызывает альвеококк – ленточный червь. Киста, которую образовал паразит, находилась в правой доле печени, она была 19 сантиметров в длину. Именно из-за того, что она росла, увеличивалась и сама печень.

Тогда Жене сказали, что у нее два выхода – пересадка печени или «неизвестно, сколько с этим проживешь».

Пересадки девушка очень боялась, начиталась всякого в интернете. И идти на эту операцию очень не хотела. Объяснила, что у нее 12-летний сын, она хочет его вырастить.

«Я думала, а вдруг не приживется печень, а у меня ребенок. Была бы я одна, мне было бы намного спокойнее – не приживется, ну и ладно. А здесь я все-таки ответственна за своего сына. Была готова даже отказаться от пересадки, если предложат», – вспоминает Женя.

Евгения Афанасьева: «Я думала, а вдруг не приживется печень, а у меня ребенок. Была бы я одна, мне было бы намного спокойнее – не приживется, ну и ладно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но в ее день рождения, 10 апреля, ей позвонил ведущий хирург Удмуртии и пригласил на прием. Женя пришла со всеми документами. Он сделал ей УЗИ и позвонил в Казань – главному трансплантологу Татарстана Александру Киршину. Велел Жене ждать звонка из Казани.

«Я думала, ну месяц-два-три-полгода я могу прождать этого звонка. И буквально через четыре часа мне пришло СМС, что 15 апреля меня ждут в РКБ Татарстана. Мне написали, что я приезжаю, меня обследуют и кладут на операцию», – рассказала героиня.

«Была готова к самому плохому исходу»

Евгения была уверена: такие операции просто так не делают – наверное, нужно будет ждать квоту, собирать кучу документов, а это – драгоценное время.

«Я была готова к самому худшему исходу…» – призналась Женя.

Лечащий врач Евгении, хирург отделения хирургии №2 РКБ Ильнур Гарипов объяснил: чтобы попасть к ним на операцию из другого региона, необходимо специальное направление. Для пациента это совершенно бесплатно, направление дают в случае, если в родном регионе требуемую операцию выполнить не могут.

Ильнур Гарипов объяснил: чтобы попасть к ним на операцию из другого региона, необходимо специальное направление. Для пациента это совершенно бесплатно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Оставили 20% печени – она стала размером с обычную»

По словам Александра Киршина, Евгении предложили сохранить ее печень, удалив пораженный паразитом участок.

«В данном случае мы имели дело с альвеококкозом. Это паразитарный рак печени, который, как и опухоль, прорастает на своем пути во все, что ему попадется. Это и сосуды, и артерии, и вены, и лимфоузлы, и желчные протоки. Человек начинает желтеть, у него определяется пальпируемое руками опухолевидное образование, брюшная стенка растягивается, выпячивается», – объяснил он.

После приезда в Татарстан Евгению в течение недели готовили к хирургическому вмешательству, 24 апреля ее прооперировали. Операция длилась шесть с лишним часов. Женя вспоминает, что совсем не боялась, была уверена, что все пройдет хорошо.

«Мы оставили 20% печени – она стала размером со всю печень здорового человека, это всего два сегмента органа, а их всего восемь. Из-за перераспределения кровотока печень начинает расти, растягиваться, то есть часть кровотока, по которому кровь притекает к печени от внутренних органов, перекрывает паразит. Кровь начинает течь в другом направлении и печень начинает расти», – отметил доктор.

Александр Киршин подчеркнул: если приток и отток крови к органу сохранен, ткань органа сохранена, то всегда лучше печень сберечь.

«Всегда предпочтительнее оставить человека со своим органом», – заключил Александр Киршин.

Александр Киршин: «В данном случае мы имели дело с альвеококкозом. Это паразитарный рак печени, который, как и опухоль, прорастает на своем пути во все, что ему попадется» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восстановилась за неделю

Вместе с Женей в РКБ находилась мама, а муж и сын постоянно были на телефоне. Сын постоянно спрашивал, когда же мама вернется домой, говорил, что очень сильно скучает. Евгения обещала, что очень скоро.

Сейчас она чувствует себя хорошо, уже самостоятельно ходит. Шутит, что теперь печень у нее находится не справа, как у всех людей, а слева.

«Настрой пациента важен в процессе лечения. Если пациент настроен на позитивный исход, он быстрее активизируется, встает на ноги, начинает кушать. А движение и еда – это жизнь. Наша пациентка быстро восстановилась. С учетом объема оперативного вмешательства она восстановилась за неделю. Зачастую после таких вмешательств пациенты могут восстанавливаться вплоть до месяца», – отметил лечащий врач.

Подцепила паразита, отдыхая на природе

Как паразит попал в организм Евгении, ни врачи, ни она сама с точностью сказать не могут. Даже ее собаку проверили на наличие этого паразита, оказалось, что та здорова.

«Это могло быть непрожаренное мясо, недоготовленная рыба, или из ручья воду попила, или в лесу ягодку сорвала и съела немытую – много путей заразиться этим», – рассуждает Евгения.

Врачи объяснили, что такие кисты, как была у нее, не вырастают за два-три года, паразиту нужно 10-15 лет. Женя предполагает, что заражение прошло в походе – каждый год она с друзьями ездила с палатками на Каму. Возможно, когда-то недожарили мясо или рыбу.

Евгения обещает, что мясо будет всегда дожаривать, а ягоды – мыть.

«Всем родственникам, у кого есть дети, я сказала, чтобы контролировали своих детей, чтобы мыли ягоды. Никому не пожелаешь такой болезни», – сокрушается Женя.

«Я под огромным впечатлением от врачей, от персонала, от техники. Все на высшем уровне. Здесь очень душевное настроение. Я когда приехала, меня от начала и до конца вели» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Врачи мне вернули радость жизни»

От пребывания в РКБ пациентка в восторге, уже сегодня ее выписывают и она едет домой. Все необходимые процедуры будет проходить уже в Ижевске.

«Я под огромным впечатлением от врачей, от персонала, от техники. Все на высшем уровне. Здесь очень душевное настроение. Я когда приехала, меня от начала и до конца вели. Вне зависимости, какой вопрос, на все ответят. Я уже думала, что врачам надоела, потому что я такой человек – боюсь всего, а это была первая в моей жизни операция, тем более такая сложная. У меня шовчик отошел – я сразу бежала к врачам, узнавала: “Что, почему?”, но мне на все вопросы отвечали», – рассказала героиня.

Евгения поблагодарила медиков РКБ за теплое отношение и за профессионализм.

«Они мне снова вернули радость жизни, теперь я могу начать жизнь по-новому. Безумно благодарна нашим врачам», – заключила она.