«Живопись со студенчества просто пел»: открылась выставка Ильгизара Самакаева

Прибрежный и подводный мир, уютное советское прошлое в портретах и жанровых картинах, пейзажи с «нотами» французского импрессионизма, тревожная современность с ее абстрактным символизмом – все это выставка Ильгизара Самакаева «Я чувствую». На вернисаж в Национальной художественной галерее «Хазинэ» пришло множество гостей – друзей, коллег, студентов художественного училища.

«Я горд, что в Национальной – в самой главной галерее Казани – в «Хазинэ» проходит ваша персональная выставка. Наше сотрудничество очень плодотворное. Это и совершенно неожиданные форматы в культурных центрах города. Я благодарен вам за открытость и щедрость души! Вы мэтр, безусловный и признанный мэтр, в Татарстане в России», – сказал, открывая выставку, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка приурочена к предстоящему юбилею Ильгизара Самакаева – председателя Творческого союза художников России в Татарстане, члену Союза художников России. Круглую дату он отметит 20 ноября. Картин на выставке, предваряющей юбилей, чуть меньше, чем лет художнику, создавшему их. Однако отбирать работы для ретроспективного проекта было непросто, призналась директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева. Работ, которые хотелось показать, было в два раза больше, чем могли вместить залы.

«Мы показали все самые важные произведения. Раньше мы вместе работали, и я знала родителей Ильгизара Самакаева. Могу сказать, что его корневая система от родителей. Я надеюсь, они видят этот проект, они радуются. И, конечно, семья, супруга Марина. Сотворчество я вижу в вашей семье. И любовь, любовь, любовь», – отметила Нургалеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Живопись Самакаев со студенчества «просто пел», подчекрнул руководитель Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани Махмут Вагапов.

«Мы вместе учились у профессора Мочальского. И все остальные ходили смотреть в мастерскую, как он начинал. Он работал моторно. Мы учились – у нас ничего не получалось, а он мог. И сейчас при всей изменчивости мира Ильгизар остается верен классической манере», – обратил внимание Вагапов.

Сам Ильгизар Самакаев признался, что только благодаря выставке сам заново открыл для себя свои же работы 1979, 1984 годов…

«Сам удивился – сейчас бы я так не смог… Чтобы написать, я должен войти в определенное состояние, без этого ничего не получается. Передать то, что ты чувствуешь от того, что видишь, – это самое главное. Это определенное состояние, как под гипнозом. И я считаю, что талантливый человек должен писать именно так – чувствуя, что он пишет, а не только видя это», – рассказал о своем творческом процессе Ильгизар Самакаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На талант не только художественный, но и человечности у Самакаева обратил внимание заслуженный художник России и Татарстана Григорий Эйдинов.

«Я не член Творческого союза художников России в Татарстане, который возглавляет Ильгизар, но он всегда позвонит и пригласит на выставки, который проводит союз. У него хорошая память на добрые дела и поступки других людей», – сказал Эйдинов.

Выставку «Я чувствую» можно будет посмотреть в галерее «Хазинэ» до 1 декабря включительно.