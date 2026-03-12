Живопись и авторская кукла: две художницы собрали в Казани «Сокровища древних тюрков»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В центре Казани, на Карла Маркса, 31/7, открылась выставка живописи и авторской куклы под названием «Сокровища древних тюрков». Ее соавторами стали художницы-подруги Анастасия Бузунеева и Ирина Зубцова. Выставку посвятили Году единства народов России и первому месяцу весны.

«Меня позвали украсить месяц март, чтобы здесь, в Штабе общественной поддержки "Единой России", было более женственно. У женщин 8 Марта должно быть каждый день: любить себя, дарить красоту себе и миру. Ведь сокровище – это то, что лежит в сундуках, это украшения, но я считаю, что сокровища прежде всего – это национальный генофонд. Женщина составляет генофонд и в то же время она – украшение мужчины», – подчеркнула на открытии выставки автор серии живописных женских образов Анастасия Бузунеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На ее картинах сокровища древних тюрков – женщины в национальных костюмах, с национальными украшениями, элементы которых заключают в себе древние легенды народа.

Свои работы художник всегда пишет целыми сериями. Картины из цикла «Сокровища древних тюрков» с мая по сентябрь минувшего года выставлялись в Казанском Кремле. Пространство «Штаб-Экспо» смогло вместить 13 из 20 произведений, выставлявшихся в Музее государственности татарского народа. С тех пор серия пополнилась еще одной работой, но ее масштаб не позволил представить эту картину на новой выставке.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это огромный, как я ее называю, шестириптих, на художественном языке полиптих, – картина из шести частей. Здесь нет стены, которая бы ее уместила: она размером 2,5 м на 2,5 м. Называется "Черная палата сквозь время" и посвящена легенде о Черной палате в Булгаре. Эта картина нигде еще не выставлялась», – рассказала художница.

Анастасия Бузунеева подчеркнула, что ее часто спрашивают, не государственный ли заказ ее картины национальной тематики. Но легенды и сказки разных народов она собирает с детства, часть которого, к слову, провела в Средней Азии. Иногда вплетает в исторические женские образы портреты своих подруг – так, например, лучшая подруга Джахан на одной из картин изображена в свадебном наряде народности одного из поселений Эгейского моря.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одна подруга Анастасии Бузунеевой – мастер по созданию авторских кукол Ирина Зубцова. Несколько созданных ею восточных персонажей также составили выставку «Сокровища древних тюрков».

Здесь и свободный Джин, восседающий на двух больших томах мемуаров – «Миллионы лет одиночества» и «Как пожелать, но не пожалеть», и Водяная… Каждую такую куклу Ирина Зубцова кропотливо собирает не меньше месяца, применяя и лепку из полимерной глины, которая запекается, и ту, что самозатвердевает. Освоила даже точшайшую технику волоскового вживления, потому что закрепленные на клей волосы или бороды кукол со временем отваливаются.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ни одно фото не передает той красоты, которая наполнила сегодня наш Штаб. Рада, что мы смогли быть полезной площадкой. Сейчас не так много положительных, красивых вещей, а как будто уже пора совершенства этому миру добавить», – сказала депутат Госсовета Татарстана Анастасия Исаева.

Выставку «Сокровища древних тюрков» можно будет увидеть в «Штаб-Экспо» в течение месяца.