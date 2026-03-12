Живопись и авторская кукла: две художницы собрали в Казани «Сокровища древних тюрков»
В центре Казани, на Карла Маркса, 31/7, открылась выставка живописи и авторской куклы под названием «Сокровища древних тюрков». Ее соавторами стали художницы-подруги Анастасия Бузунеева и Ирина Зубцова. Выставку посвятили Году единства народов России и первому месяцу весны.
«Меня позвали украсить месяц март, чтобы здесь, в Штабе общественной поддержки "Единой России", было более женственно. У женщин 8 Марта должно быть каждый день: любить себя, дарить красоту себе и миру. Ведь сокровище – это то, что лежит в сундуках, это украшения, но я считаю, что сокровища прежде всего – это национальный генофонд. Женщина составляет генофонд и в то же время она – украшение мужчины», – подчеркнула на открытии выставки автор серии живописных женских образов Анастасия Бузунеева.
На ее картинах сокровища древних тюрков – женщины в национальных костюмах, с национальными украшениями, элементы которых заключают в себе древние легенды народа.
Свои работы художник всегда пишет целыми сериями. Картины из цикла «Сокровища древних тюрков» с мая по сентябрь минувшего года выставлялись в Казанском Кремле. Пространство «Штаб-Экспо» смогло вместить 13 из 20 произведений, выставлявшихся в Музее государственности татарского народа. С тех пор серия пополнилась еще одной работой, но ее масштаб не позволил представить эту картину на новой выставке.
«Это огромный, как я ее называю, шестириптих, на художественном языке полиптих, – картина из шести частей. Здесь нет стены, которая бы ее уместила: она размером 2,5 м на 2,5 м. Называется "Черная палата сквозь время" и посвящена легенде о Черной палате в Булгаре. Эта картина нигде еще не выставлялась», – рассказала художница.
Анастасия Бузунеева подчеркнула, что ее часто спрашивают, не государственный ли заказ ее картины национальной тематики. Но легенды и сказки разных народов она собирает с детства, часть которого, к слову, провела в Средней Азии. Иногда вплетает в исторические женские образы портреты своих подруг – так, например, лучшая подруга Джахан на одной из картин изображена в свадебном наряде народности одного из поселений Эгейского моря.
Еще одна подруга Анастасии Бузунеевой – мастер по созданию авторских кукол Ирина Зубцова. Несколько созданных ею восточных персонажей также составили выставку «Сокровища древних тюрков».
Здесь и свободный Джин, восседающий на двух больших томах мемуаров – «Миллионы лет одиночества» и «Как пожелать, но не пожалеть», и Водяная… Каждую такую куклу Ирина Зубцова кропотливо собирает не меньше месяца, применяя и лепку из полимерной глины, которая запекается, и ту, что самозатвердевает. Освоила даже точшайшую технику волоскового вживления, потому что закрепленные на клей волосы или бороды кукол со временем отваливаются.
«Ни одно фото не передает той красоты, которая наполнила сегодня наш Штаб. Рада, что мы смогли быть полезной площадкой. Сейчас не так много положительных, красивых вещей, а как будто уже пора совершенства этому миру добавить», – сказала депутат Госсовета Татарстана Анастасия Исаева.
Выставку «Сокровища древних тюрков» можно будет увидеть в «Штаб-Экспо» в течение месяца.