«Живой, здоровый, все нормально со мной»: ветеран СВО из Татарстана о жизни после ранения

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Ветеран специальной военной операции с позывным Сафар из Альметьевска сегодня учится жить заново. Мужчина подписал контракт в июле 2023 года и отправился в зону боевых действий, чтобы, как сам говорит, отдать долг Родине. Срочную службу он не проходил, но решение принять участие в защите страны принял осознанно.

«А я с 2022 года вот как братишку забрали по мобилизации все думал и потом все-таки надумал. Думал, наверное, должен долг Родине отдать», – рассказал Сафар.

Его брат погиб в декабре 2023 года, выполняя боевую задачу. Опыт и рассказы брата помогли Сафару адаптироваться к фронтовой реальности. Однако боевые действия стали тяжелым испытанием. Сафар служил в мотострелковых войсках на Краснолиманском направлении, где подразделение закреплялось на занятых позициях после штурмовых групп.

«Было такое, что комбат сказал – вы отсюда уже живыми не уйдете: или 200-ми или 300-ми. Я подумал, блин, куда я попал, а потом переосмыслил: ну попал и попал, живем дальше», – вспоминает ветеран.

Во время одного из обстрелов жизнь бойца разделилась на «до» и «после». Он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги.

«Только с Урала выгрузились, Урал пошел на разворот и нам прилет, и мы лежим. Я еще пытаюсь встать – не получается. Михалычу говорю: помоги. Михалыч говорит: у меня палец оторвало. В итоге крикнули второй выход, они все ушли, меня прикрыли», – рассказал Сафар.

Тогда он еще не понимал, что будет дальше, но осознавал главное – он выжил.

«Ноги висели еще. Когда меня понимать начали, сказал: пацаны, ноги мои взяли. Спустя минут 10–15 наложили жгуты, промедол сделали», – говорит ветеран.

После операции и осознания случившегося Сафар принял решение не замыкаться в себе и продолжать жить активно.

«Я погоревал чуть, потом забыл. Дальше живем. Живой же, здоровый, все нормально со мной», – говорит он.

Сегодня Сафар передвигается на коляске и учится ходить на протезах. Он планирует к весне освоить ходьбу с костылями и отмечает, что городская среда пока не всегда адаптирована для людей с инвалидностью.

«Я не хочу, чтобы мне коляску доставали, я хочу сам. Но не везде пандусы работают», – отметил он.

После возвращения Сафар активно помогает бойцам, собирает гуманитарную помощь и поддерживает участников специальной военной операции. Большую поддержку ему оказывает мама Клара Захарова, которая сама стала волонтером.

«Когда он написал, я первым делом спросила: как ноги? Он сказал – их нет», – вспоминает она. «Надо быть стойкой, дети должны видеть эту стойкость», – добавила мать ветерана.

Несмотря на тяжелые испытания, Сафар и его семья сохраняют оптимизм и продолжают помогать тем, кто находится на передовой. Для него главное – он жив, а впереди еще целая жизнь.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.