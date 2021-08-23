«Живой и абсолютно здоровый»: глава Альметьевска прошел ревакцинацию «Спутником лайт»

Фото: instagram.com/nagumanovtd/

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прошел ревакцинацию «Спутником лайт». Об этом градоначальник рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

«С момента вакцинации „Спутником V“ прошло восемь месяцев. Я привился 11 января „Спутником V“. Сегодня меня привили специалисты Альметьевской центральной районной больницы», — рассказал градоначальник.

Перед ревакцинацией Тимур Нагуманов проверил титр своих антител и получил консультацию главного санитарного врача Марины Патяшиной, которая и порекомендовала поставить «Спутник лайт». Перед самой инъекцией глава района заполнил анкету, ему померяли температуру тела, давление, сатурацию.

«С момента прививки прошло уже четыре с половиной часа. Я живой и абсолютно здоровый. Нет никаких побочных эффектов», — рассказал о своем самочувствии Нагуманов.

«Вакцинация — это единственный способ противостоять коронавирусу и обезопасить себя и своих близких от болезни. 66 тыс. альметьевцев уже прошли вакцинацию. Это очень большая и серьезная цифра. Как видим, у привившихся нет никаких серьезных последствий», — отметил градоначальник.

Прививку можно сделать в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике № 3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в торговом центре «Панорама» также работает пункт вакцинации.