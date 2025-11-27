Живее всех живых: на саммите в Бишкеке определили дальнейший курс ОДКБ

В Бишкеке прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О чём договорились лидеры стран-участников ОДКБ и почему эту организацию рано списывать со счетов — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Визит Путина в Киргизию

Прежде всего, отметим, что следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Казани в июне 2026. Данное заявление последовало после проведения совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, состоявшегося 27 ноября в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом, который продлился три дня — с 25 по 27 ноября. Этот визит стал для Путина третьим в статусе главы государства: первый состоялся в 2000 году, второй — в 2019-м. Главной темой визита Путина стало участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Помимо этого заседания, у Владимира Путина состоялись встречи с лидерами стран-участников ОДКБ, в том числе и встреча с принимающей саммит стороной — с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Российский лидер на полях саммита ОДКБ уже встретился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, а также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российского лидера в Киргизии встретили особенно торжественно: в аэропорту «Манас» подняли флаги двух стран, расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почётный караул.

Во Дворце единства состоялась церемония официальной встречи президентов России и Кыргызстана, а затем — российско-киргизские переговоры. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. По итогам встречи Путин и Жапаров приняли совместное заявление об укреплении сотрудничества и подписали ряд документов.

Важность поддержания отношений России с Кыргызстаном обусловлена тем, что страны тесно связаны в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Россия является ключевым торговым партнёром для Киргизии, а для Москвы страна важна как канал параллельного импорта. Значимым остаётся и вопрос трудовой миграции — в России, испытывающей дефицит рабочих рук, сейчас навели порядок в миграционной сфере. Сложный вопрос был урегулирован соглашением о сотрудничестве МВД двух стран.

Кроме того, активность США и ЕС в Средней Азии, включая интерес Вашингтона к афганской авиабазе Баграм, вынуждает Россию укреплять свои позиции. На этом фоне успехом стало соглашение об углублении военного сотрудничества и подтверждение важности российской военной базы «Кант» для безопасности региона.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы государств обсудили ключевые вопросы региональной безопасности Фото: kremlin.ru

Саммит безопасности

Сегодня состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где главы государств обсудили ключевые вопросы региональной безопасности и утвердили планы работы организации на ближайшие годы. Заседание открылось встречей лидеров в узком составе.

В работе саммита приняли участие Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Затем консультации продолжились в расширенном формате с участием национальных делегаций.

По итогам встречи были подведены итоги совместной работы за год и утверждены основные направления укрепления коллективной безопасности. Подписан пакет документов, включая декларацию Совета коллективной безопасности и заявление по борьбе с наркотрафиком. Особое внимание было уделено обсуждению военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и растущим гибридным угрозам.

Российский лидер подробно представил коллегам приоритеты председательства РФ в организации, которое начнется 1 января 2026 года Фото: kremlin.ru

Путин говорит

Ключевым выступлением стала речь Президента России Владимира Путина. Российский лидер подробно представил коллегам приоритеты председательства РФ в организации, которое начнется 1 января 2026 года и пройдёт под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

На правах председательства, Россия примет следующий саммит ОДКБ в Москве 11 ноября 2026 года. Также предложено провести в столице международный экспертный форум по равноправной безопасности в Евразии и запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ проверенными российскими вооружениями, применяемыми в ходе специальной военной операции.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что за последние десять лет ОДКБ стала авторитетной региональной структурой, обеспечивающей стабильность и суверенитет стран-участниц. На фоне геополитической напряжённости, подчеркнул он, всё более важной становится задача продвижения коллективных интересов организации на мировой арене. В сфере военного сотрудничества Россия намерена сосредоточиться на повышении боеготовности национальных контингентов, совершенствовании управления коллективными силами, развитии системы ПВО и авиационных подразделений. Москва предложила запустить широкую программу оснащения коллективных сил современными российскими вооружениями. Запланирован расширенный цикл совместных учений — «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск».

По словам российского президента, российская сторона настаивает на совершенствовании механизмов задействования миротворческих сил. Среди приоритетов — укрепление координации предприятий оборонно-промышленного комплекса стран-участниц, внедрение передовых решений военной медицины, а также развитие санитарно-эпидемиологической защиты. Путин предложил заслушать доклад Координационного совета по биобезопасности, созданного в 2021 году по инициативе России.

Планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ. Страны продолжат работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, пресечению каналов их финансирования и укреплению информационной безопасности. Россия отдельно подчеркнула необходимость защиты общего информационного пространства и противодействия радикальным идеям среди молодежи.

Среди стратегических задач — дальнейшее расширение аналитического потенциала организации. Путин предложил рассмотреть создание ассоциации аналитических центров стран ОДКБ и укрепление межпарламентского взаимодействия для гармонизации законодательства. Также запланировано повысить эффективность работы секретариата и объединённого штаба, а также привлечь в структуры ОДКБ высококвалифицированных специалистов.

Российская сторона настаивает на совершенствовании механизмов задействования миротворческих сил Фото: kremlin.ru

Кризиса в ОДКБ нет

К ОДКБ были предъявлены претензии как к реально действующей структуре из-за вооружённого конфликта Азербайджана и Армении (члена ОДКБ с 1992 года) в 2023 году. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, выполняя обязательства по договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, если она подвергнется агрессии, однако эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Армении не имеет претензий к России по исполнению союзнических обязательств в рамках ОДКБ. Путин напомнил, что РФ несет обязательства перед Арменией, являющейся членом ОДКБ, и подтвердил, что боевые действия ведутся не на территории Армении. 22 февраля 2024 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о замораживании членства страны в ОДКБ из-за ухудшения отношений с РФ.

Тем не менее, Армения пришла к выводу, что сотрудничество в рамках ОДКБ всё же представляет ценность, и выхода из ОДКБ Армения не планирует.

«Армения не обсуждает выход из ОДКБ», — заявил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян журналистам в кулуарах саммита в Бишкеке.

Страны продолжат работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок Фото: kremlin.ru

Что привлекает в ОДКБ её участников?

В последнее время мы наблюдаем ситуацию, в которой наиболее активные процессы геополитического и геоэкономического противостояния разворачиваются на Евразийском континенте и непосредственно касаются региона деятельности ОДКБ. В таких условиях особое значение приобретает развитие торгово-экономического взаимодействия России со странами ОДКБ, выходящее за рамки простого товарообмена.

Россия отмечает мощный рост своего товарооборота со странами ОДКБ, и только одно это уже служит мощным катализатором объединения стран ОДКБ. Но не только товарооборотом сильна ОДКБ — особую значимость приобрела в последнее время совместная работа государств в рамках этой организации — от борьбы с наркотрафиком до вопросов нелегальной миграции. Само собой разумеется, укрепление механизмов коллективной обороны и расширение военно-политического взаимодействия остаются важными аспектами.

Как сказано выше, на саммите предложена программа оснащения сил ОДКБ проверенным российским вооружением, используемым в ходе специальной военной операции. Получение испытанного в боевых действиях вооружения — это дорогого стоит. Поэтому неудивительно, что ОДКБ продолжает оставаться весьма привлекательной организацией для всех её членов.