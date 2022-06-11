«Живая связующая нить с родным домом»: Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Фото: архив «Татар-информ»

Подаренное жителям Татарстана далекими предками замечательное торжество крестьянского труда, удали и таланта символизирует собой пробуждение земли и мирное созидание, щедрое гостеприимство и радушие татар. Такие слова выбрал Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю празднования Сабантуя в районах республики.

«С огромной признательностью мы относимся к героям Сабантуя — прославленным труженикам села, мудрым аксакалам и мужественным батырам. Как вьющиеся разноцветные ленты на праздничном столбе майдана, в Сабантуе переплелись многовековые традиции и современные культурные веяния.

Для татар Сабантуй — это живая связующая нить с родным домом, благодарные мысли и теплые воспоминания о котором, подобно мелодии волшебного сладкоголосого курая, затрагивают самые тонкие струны нашей души.

В наше время особенно важно беречь и приумножать доставшиеся нам от отцов, дедов и прадедов непреходящие ценности — любовь к родному языку и семейному очагу, традиционные устои и принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Особое звучание празднование Сабантуя приобретает в Год культурного наследия народов России, целями проведения которого объявлены сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.

Символично, что в нынешнем году проведению Сабантуя предшествовали масштабные торжества, приуроченные к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это эпохальное событие оказало заметное влияние на развитие татарской культуры и традиций, повседневную обыденную жизнь народа. Благочестивые предки оставили нам огромное наследие — беззаветную любовь к родной земле, непреходящие религиозно-нравственные ценности, высокие образцы духовной и материальной культуры.

Уверен, что празднование Сабантуя позволит каждому прикоснуться к богатому историко-культурному наследию нашего народа, получить положительные эмоции от общения с друзьями и единомышленниками.

Искренне желаю вам прекрасного настроения, жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия! С праздником, дорогие друзья!» — написал в поздравлении Президент Татарстана.