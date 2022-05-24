Живая легенда в ТАГТОиБ: Владимир Васильев сыграл в «Анюте»

«Я согласен жить до преклонных лет, если буду выглядеть так, как Владимир Васильев», – послышался комментарий молодого человека из зала.

Пожалуй, он и не знал, что перед ним – живая легенда, человек, творчество которого занимает особое место в мировом хореографическом искусстве. Во второй половине XX века с Владимира Васильева началась новая веха в области мужского балета. Он установил новые стандарты виртуозности и выразительности, ставшие эталоном для последующих поколений танцовщиков. Его выступление в партии Базиля спектакля «Дон Кихот» стало переворотом в области мужского танца.

Фото: © Владимир Васильев

Он до предела насыщал свои и без того виртуозные партии техническими сложностями, при этом придерживался золотого правила артиста балета – «от сцены не должно пахнуть потом». Всегда казалось, что его движения естественны, а все что происходит на сцене не что иное, как импровизация.

Широкую известность ему принесла постановка балета «Анюта» – лучшая работа Владимира Васильева как хореографа-постановщика.

Фото: © Владимир Васильев

В партии Петра Леонтьевича на 83-м году своей жизни он выступил накануне в рамках XXXV Фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева.

«О значении балета Анюта в моей жизни в двух словах не скажешь. Спектакль со странной сложной и долгой жизнью…», – отметил в беседе с журналистами Владимир Васильев.

Фото: © Владимир Васильев

Фильм-балет «Анюта» с Екатериной Максимовой в роли Анны, Владимиром Васильевым был поставлен ровно 40 лет назад. Имевший большой успех во всём мире, получил приз «Интервидения» и был удостоен Государственной премии РСФСР.

Сам балет «Анюта» был поставлен уже после выхода фильма, в 1986 году. Это было новое произведение, впервые получившее свою жизнь в театре «Сан-Карло» (Неаполь, Италия), а затем и на сцене Большого театра СССР в 1986 году.

«Я никогда не думал, что смогу поставить его на сцене», – признался Васильев.

Фото: © Владимир Васильев

По словам заслуженного артиста России, ведущего программы «Абсолютный слух» на канале «Культура» Геннадия Янина, в Большом театре предложения делались так: «сможешь поставит за один месяц?». И Владимир Васильев поставил. А позже – и в других театрах России.

Пожалуй, столь широкую известность балет получил ещё и потому, что сам Владимир Васильев принимал участие в показах.

«Ещё перед съемками фильма, я никак не мог найти того, кто бы исполнил партию Петра Леонтьевича. Ведь все остальные партии были "танцующими", гротескными или классическими. А его партия являлась противовесом всех стандартов. Пётр Леонтьевич – крупный план человека, не танцующего, но осмысленного в каждом своём движении», – рассказал Васильев. «Тогда Александр Белинский (создатель либретто по рассказу Чехова "Анна на шее" – Прим. Ред.) сказал мне: "Володя, кого ты ищешь? Лучше тебя никто эту партию не исполнит".

Фото: © Владимир Васильев

И хотя танца фактически здесь нет, но Пётр Леонтьевич является тем связующим звеном, который необходим для общего создания классического образа всего спектакля.

«Мне посчастливилось выступать в партии Модеста Алексеевича в одном спектакле с Васильевым. И надо сказать, что только его присутствие поднимает уровень спектакля. Честно говоря, мне трудно представить, как с этим фактом справляются сегодняшние солисты», – поделился мнением Янин.

Фото: © Владимир Васильев

Приглашённые артисты справились, и очень достойно. Конкуренцию харизматичности Владимира Васильева составили в партии Анюты «лёгкие ножки» Булган Рэнцэндорж (солистка Пермского государственного академического театра оперы и балета), чьи приземления после прыжка не были слышны даже на первых рядах, что создавало полное ощущение невесомости танцовщицы.

А гротескный образ Модеста Алексеевича в исполнении Вячеслава Лопатина (премьер Большого театра), заставил хохотать даже скептично настроенную публику.

Фото: © Владимир Васильев



«Анюта» имеет наше типичное русское направление – здесь играет огромную роль и драма, и мимика, а самое главное – осмысленность действий на сцене. Никаких движений ради движений. Здесь много чеховских полутонов. Этим и отлично искусство от спорта. И если мы сделали так, что каждому зрителю, который быть может и не читал «Анну на шее», будет понятно происходящее и вызовет ощущение сопричастности – тогда наши старания не были напрасными», – уверен Владимир Васильев.

Дни Нуриевского фестиваля продолжатся 25 мая балетом «Корсар». Приглашёнными артистами станут солисты Михайловского театра – Екатерина Борченко (Медора) и Павел Савин (Конрад).