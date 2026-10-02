Живая легенда Нижнекамска: 102-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем города

Фото предоставлено Светланой Шумковой

102-летняя труженица тыла и ветеран труда Магфира Рашитова встретила 60-летие Нижнекамска и День пожилого человека. В гости к долгожительнице пришли активисты 5-го микрорайона города, воспитанники детского сада, а также представители сферы образования и культуры.

Магфира Закиевна родилась 22 февраля 1924 года в деревне Урманаево Азнакаевского района Татарстана. Работать она начала еще в 12 лет – трудилась в колхозе, а позднее продолжила трудовую деятельность в НГДУ «Азнакаевскнефть».

Фото предоставлено Светланой Шумковой

За многолетний труд Магфира Рашитова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сегодня она носит звание ветерана труда и считается одной из почетных долгожительниц Нижнекамска.

Поздравить Магфиру Закиевну пришли представители 5-го микрорайона. Воспитанники детского сада подготовили для нее стихи и подарили открытки, сделанные своими руками.

Фото предоставлено Светланой Шумковой

Теплые пожелания прозвучали также от представителей образования и культуры. Праздничное настроение создала учащаяся школы №6 Нижнекамского района Милена Камалова.

Она исполнила для именинницы душевную песню.

Фото предоставлено Светланой Шумковой