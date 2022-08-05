Бои рыцарей и песни менестрелей: «Великий Болгар» отправит гостей в Cредневековье
Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет в Татарстане с 13 по 14 августа. О том, где посмотреть на эффектные бои на мечах, пострелять из лука и погрузиться в быт и историю Руси, Золотой Орды и Волжской Булгарии в режиме Living History, рассказал «Татар-информу» исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.
Жизнь людей Волжской Булгарии, Руси и Золотой Орды Средних веков в режиме Live
Одной из особенностей фестиваля «Великий Болгар» в этом году станут интерактивные площадки Золотой Орды, Руси и Волжской Булгарии. Участники будут жить в быте соответствующих эпох, а гости смогут окунуться в атмосферу обычной жизни в Средневековье.
«Каждый год мы дорабатываем площадки и стараемся их сделать еще более интересными и насыщенными. Всего будет три исторических площадки, объединенных одним принципом – это Living History. Реконструкторы приезжают, живут в своем мире для воссоздания того периода, которым они занимаются. Обычно такой формат закрыт для туристов, на нашем же фестивале гости смогут побеседовать с ними, потрогать все своими руками и повзаимодействовать с реконструкторами», – отметил Алексей Кокурин.
Первая площадка – это Волжская Булгария IX-XI веков. Но помимо булгар там представлены Русь того же времени и поселение викингов. Вторая площадка – Золотая Орда XII-XIII веков, где будет показан период, когда Болгар после взятия Батыем становится первой столицей этого государства.
«Это совершенно другая жизнь, бытовые условия, одежда, вооружение и все прочее. Именно эту разницу в культурах можно будет увидеть на фестивале, пройдя всего несколько десятков шагов», – пояснил Кокурин.
Третья площадка – это Русь XIII-XIV веков. Что касается этого государства, то оно понемногу представлено на всех экспозициях. Там в первую очередь будет продемонстрирован быт народов, а также турниры среди бойцов, чтобы показать технику сражения с разным видом оружия в разные века.
«Зрители смогут насладиться жесткими качественными поединками, которые нравятся как взрослым, так и детям»
«Великий Болгар» – это в первую очередь фестиваль средневекового боя. В течение двух дней здесь пройдут поединки один на один, пять на пять, двенадцать на двенадцать рыцарей. Будут и другие форматы боев. Планируются сражения как пеших воинов, так и конницы.
«Спортивные соревнования между дружинами пройдут на центральном ристалище. Судить будут по правилам разных федераций, среди которых захват флагов, защита командира. Для викингов – круги Локи и Тора. Зритель сможет увидеть, как в разное время проходила подготовка воинов», – сообщил Кокурин.
По его словам, на площадке фестиваля планируют устроить соревнования по фехтованию по правилам XIII-XIV веков, затем по историческому средневековому бою, где сражающиеся закованы в настоящие латы XIV-XVI веков европейских стран, Руси и Востока.
«У нас на соревнованиях выступят многократные победители чемпионатов мира, поэтому зрители смогут насладиться жесткими качественными поединками, которые нравятся как взрослым, так и детям. Особенно это нравится женщинам», – добавил собеседник.
Он уточнил, что на фестивале не планируется постановочных боев, все сражения будут оценивать по спортивному принципу – это придает зрелищу реалистичности и еще пущей эффектности.
При этом сражения будут проходить под тяжелый металл и электронную музыку в живом исполнении.
«Такие бои – это недешевое удовольствие для самих участников. Самый простой костюм стоит порядка 150 тыс. рублей, а если это конный рыцарь, то цена будет сопоставима со стоимостью автомобиля», – заключил Кокурин.
Выковать бусы с узорами и послушать менестрелей
Программа фестиваля не ограничивается только просмотром боев и знакомством с бытом Средневековья. Для зрителей подготовлен и ряд других активностей. Организаторы проведут порядка 120 мастер-классов, будет работать тир из лука, пройдут иммерсивные спектакли со специально приглашенными артистами.
«На территории всего фестиваля у нас выступят бродячие музыканты, которые расскажут истории, споют песни. На детской площадке будут рассказывать бóлгарские сказки и ставить иммерсивные спектакли с участием зрителей», – рассказал организатор фестиваля.
Помимо этого, на детской площадке откроют специальную зону со средневековыми настольными играми. Там представят порядка 20 различных игр, в которые играли от Аравийского полуострова до Северных морей Скандинавии.
«В Средние века люди в свободное время играли в настольные игры. Часто купцы играли на деньги во время морских переходов или пеших стоянок. Многие из игр являются прародителями современных шахмат», – рассказал Кокурин.
Самой популярной настольной игрой в Волжской Булгарии была алькерк, которая напоминает шашки.
Во время мастер-классов зрители могут собственноручно сделать себе сувениры. Одним из самых ярких точек станет бусоплетение на горне, заявил собеседник.
«Когда это происходит в средневековой мастерской на горне, который раскачивает один из мастеров, – это непередаваемые ощущения. Можно сделать бусинку, которая будет копией настоящей, хранящейся в Болгарском музее-заповеднике. Эти вещи уникальны», – поделился Кокурин.
Также можно будет выковать монету, испечь лепешки по старинным рецептам и многое другое.
Для гостей фестиваля организуют отдельное ристалище, где свои силы смогут попробовать как дети, так и взрослые. Там будут представлены облегченные версии доспехов и оружия, сделанные из пластика. Также дадут возможность бесплатно пострелять из лука в тире – четыре выстрела входят в стоимость билета. Для посетителей будет работать фуд-корт.