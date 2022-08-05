Бои рыцарей и песни менестрелей: «Великий Болгар» отправит гостей в Cредневековье

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет в Татарстане с 13 по 14 августа. О том, где посмотреть на эффектные бои на мечах, пострелять из лука и погрузиться в быт и историю Руси, Золотой Орды и Волжской Булгарии в режиме Living History, рассказал «Татар-информу» исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Алексей Кокурин: «Каждый год мы дорабатываем площадки и стараемся их сделать еще более интересными и насыщенными» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жизнь людей Волжской Булгарии, Руси и Золотой Орды Средних веков в режиме Live

Одной из особенностей фестиваля «Великий Болгар» в этом году станут интерактивные площадки Золотой Орды, Руси и Волжской Булгарии. Участники будут жить в быте соответствующих эпох, а гости смогут окунуться в атмосферу обычной жизни в Средневековье.

«Каждый год мы дорабатываем площадки и стараемся их сделать еще более интересными и насыщенными. Всего будет три исторических площадки, объединенных одним принципом – это Living History. Реконструкторы приезжают, живут в своем мире для воссоздания того периода, которым они занимаются. Обычно такой формат закрыт для туристов, на нашем же фестивале гости смогут побеседовать с ними, потрогать все своими руками и повзаимодействовать с реконструкторами», – отметил Алексей Кокурин.

Первая площадка – это Волжская Булгария IX-XI веков. Но помимо булгар там представлены Русь того же времени и поселение викингов. Вторая площадка – Золотая Орда XII-XIII веков, где будет показан период, когда Болгар после взятия Батыем становится первой столицей этого государства.

Реконструкторы приезжают, живут в своем мире для воссоздания того периода, которым они занимаются Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это совершенно другая жизнь, бытовые условия, одежда, вооружение и все прочее. Именно эту разницу в культурах можно будет увидеть на фестивале, пройдя всего несколько десятков шагов», – пояснил Кокурин.

Третья площадка – это Русь XIII-XIV веков. Что касается этого государства, то оно понемногу представлено на всех экспозициях. Там в первую очередь будет продемонстрирован быт народов, а также турниры среди бойцов, чтобы показать технику сражения с разным видом оружия в разные века.

«Зрители смогут насладиться жесткими качественными поединками, которые нравятся как взрослым, так и детям»

«Великий Болгар» – это в первую очередь фестиваль средневекового боя. В течение двух дней здесь пройдут поединки один на один, пять на пять, двенадцать на двенадцать рыцарей. Будут и другие форматы боев. Планируются сражения как пеших воинов, так и конницы.

«Великий Болгар» – это в первую очередь фестиваль средневекового боя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Спортивные соревнования между дружинами пройдут на центральном ристалище. Судить будут по правилам разных федераций, среди которых захват флагов, защита командира. Для викингов – круги Локи и Тора. Зритель сможет увидеть, как в разное время проходила подготовка воинов», – сообщил Кокурин.

По его словам, на площадке фестиваля планируют устроить соревнования по фехтованию по правилам XIII-XIV веков, затем по историческому средневековому бою, где сражающиеся закованы в настоящие латы XIV-XVI веков европейских стран, Руси и Востока.

«У нас на соревнованиях выступят многократные победители чемпионатов мира, поэтому зрители смогут насладиться жесткими качественными поединками, которые нравятся как взрослым, так и детям. Особенно это нравится женщинам», – добавил собеседник.

Зритель сможет увидеть, как в разное время проходила подготовка воинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уточнил, что на фестивале не планируется постановочных боев, все сражения будут оценивать по спортивному принципу – это придает зрелищу реалистичности и еще пущей эффектности.

При этом сражения будут проходить под тяжелый металл и электронную музыку в живом исполнении.

«Такие бои – это недешевое удовольствие для самих участников. Самый простой костюм стоит порядка 150 тыс. рублей, а если это конный рыцарь, то цена будет сопоставима со стоимостью автомобиля», – заключил Кокурин.

На фестивале не планируется постановочных боев, все сражения оценивают по спортивному принципу, что придает зрелищу реалистичности и еще пущей эффектности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выковать бусы с узорами и послушать менестрелей

Программа фестиваля не ограничивается только просмотром боев и знакомством с бытом Средневековья. Для зрителей подготовлен и ряд других активностей. Организаторы проведут порядка 120 мастер-классов, будет работать тир из лука, пройдут иммерсивные спектакли со специально приглашенными артистами.

«На территории всего фестиваля у нас выступят бродячие музыканты, которые расскажут истории, споют песни. На детской площадке будут рассказывать бóлгарские сказки и ставить иммерсивные спектакли с участием зрителей», – рассказал организатор фестиваля.

Организаторы проведут порядка 120 мастер-классов, будет работать тир из лука, пройдут иммерсивные спектакли Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, на детской площадке откроют специальную зону со средневековыми настольными играми. Там представят порядка 20 различных игр, в которые играли от Аравийского полуострова до Северных морей Скандинавии.

«В Средние века люди в свободное время играли в настольные игры. Часто купцы играли на деньги во время морских переходов или пеших стоянок. Многие из игр являются прародителями современных шахмат», – рассказал Кокурин.

Самой популярной настольной игрой в Волжской Булгарии была алькерк, которая напоминает шашки.

Во время мастер-классов зрители могут собственноручно сделать себе сувениры. Одним из самых ярких точек станет бусоплетение на горне, заявил собеседник.

Для гостей феставаля организуют отдельное ристалище, где свои силы смогут попробовать как дети, так и взрослые Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда это происходит в средневековой мастерской на горне, который раскачивает один из мастеров, – это непередаваемые ощущения. Можно сделать бусинку, которая будет копией настоящей, хранящейся в Болгарском музее-заповеднике. Эти вещи уникальны», – поделился Кокурин.

Также можно будет выковать монету, испечь лепешки по старинным рецептам и многое другое.

Для гостей фестиваля организуют отдельное ристалище, где свои силы смогут попробовать как дети, так и взрослые. Там будут представлены облегченные версии доспехов и оружия, сделанные из пластика. Также дадут возможность бесплатно пострелять из лука в тире – четыре выстрела входят в стоимость билета. Для посетителей будет работать фуд-корт.