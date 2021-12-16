«Живая или искусственная»: Кузюров рассказал, какие елки пользуются спросом в Татарстане

Как выбрать елку на Новый год и можно ли жарить шашлыки в лесу в зимние каникулы, рассказал министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Равиль Кузюров рассказал, что в 2021 году лесники Татарстана вдвое перевыполнили один из главных целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Показатель нацпроекта «Экология» перевыполнен в два раза

В беседе с журналистами глава Минлесхоза РТ рассказал, что в 2021 году лесники Татарстана вдвое перевыполнили один из главных целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» нацпроекта «Экология».

«Региональный проект включает в себя два важнейших направления – лесовосстановление и охрану лесов от пожаров. Главной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета было выделено более 200 млн рублей. Данные средства направлены на проведение работ по лесовосстановлению (более 87 млн рублей), формирование запаса семян лесных растений (131 тыс. рублей) и закупку лесопожарной и лесокультурной техники (112 млн рублей)», – сообщил Равиль Кузюров.

В уходящем году в нашем регионе были проведены лесовосстановительные работы на площади 4 тыс. гектаров Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В уходящем году в нашем регионе были проведены лесовосстановительные работы на площади 4 тыс. гектаров. Это посадка лесных культур, мероприятия по естественному и комбинированному лесовосстановлению и лесоразведению. Первым целевым индикатором регионального проекта «Сохранение лесов» является «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений».

«Рассчитывается он так. В 2019 году площадь выбытия лесов в результате сплошной вырубки спелых, перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки составила более 2,4 тыс. гектаров, площадь погибших лесных насаждений – 167 гектаров. Площадь лесовосстановления в 2021 году составила 4 тыс. гектаров. Таким образом, значение целевого индикатора 2021 году составило 158%. Проектное значение индикатора было 77,7%», – пояснил министр.

В этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета было выделено более 200 млн рублей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Лесники поставили рекорд по сбору семян дуба

Дополнительными показателями регионального проекта «Сохранение лесов» являются «запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «количество выращенного посадочного материала лесных растений». Плановые значения на этот год были 11,4 тыс. килограммов семян и 30,8 млн штук сеянцев соответственно. Оба они также перевыполнены.

Сбор семенного материала проводился на лесных участках, лесосеменных плантациях и постоянных лесосеменных участках. За год специалисты собрали более 40 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе 395 кг семян сосны, 207 кг ели, 38 кг лиственницы, более 1 тыс. кг березы, 40 кг липы, 790 кг ясеня и более 37,6 тыс. кг семян дуба.

Дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов» является запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«По дубу очень большие объемы были в этом году. Год выдался очень урожайным», – отметил Кузюров.

Как пояснили в пресс-службе Минлесхоза РТ, такая высокая урожайность по семенам дуба случается в нашем регионе примерно один раз в пять лет. Прошлый год тоже был урожайным, тогда лесники собрали 24 тыс. кг семян дуба.

В этом году в регионе было выращено более 34 млн штук сеянцев и саженцев, из них хвойных пород – 25 млн штук, лиственных пород – более 7 млн штук и 700 тыс. штук кустарников. Это количество является достаточным для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках регионального проекта в 2022 году, подчеркнул Кузюров.

Ущерб от лесных пожаров за год превысил 6 млн рублей

Вторым целевым индикатором регионального проекта «Сохранение лесов» считается «ущерб от лесных пожаров». В этом плане год выдался неудачным для республики. Из-за аномальной жары и засухи летом в лесах Татарстана зарегистрировано 19 лесных пожаров, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

«В этом году как в Татарстане, так и других субъектах РФ достаточно непросто прошел пожароопасный сезон в лесах. Зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 210 га. Все они своевременно ликвидированы, ущерб составил 6,4 млн рублей. Кроме того, в этом году произошли семь природных пожаров на землях особо охраняемых и иных категорий на общей площади 14 га, в том числе на территории «Нижней Камы» и Волжско-Камского заповедника», – отметил министр.

В 2021 году как в Татарстане, так и других субъектах РФ достаточно непросто прошел пожароопасный сезон в лесах Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В связи с высокой пожарной опасностью в республике пять раз за год вводились запреты на пребывание людей в лесах, а также на въезд в них транспортных средств. Пожароопасный сезон завершился 25 октября. За весь его период зарегистрировано более 1 тыс. термических точек, из них подтвердились 890 случаев возгораний на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади более 670 га.

В течение всего пожароопасного сезона в республике велся космический и авиационный мониторинг пожароопасной обстановки. Проведено 37 авиапатрулирований на самолете Cessna общей продолжительностью 192 летных часа. Кроме того, Кабмин РТ во второй половине августа дополнительно выделил вертолет Robinson для проведения авиаразведки на юго-востоке республики.

«Важно отметить, что данный ущерб не влияет на исполнение регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» в рамках нацпроекта «Экология». Положительный баланс был достигнут благодаря выполнению работ по содействию естественному лесовосстановлению. Такие работы выполнены в большем объеме, чем было запланировано на год», – подчеркнул Кузюров.

В настоящее время в республике началась подготовка к пожароопасному сезону в лесах в предстоящем сезоне 2022 года. В лесничествах разрабатываются планы тушения лесных пожаров, на основании которых будет сформирован общий сводный план.

В тренде у татарстанцев искусственные елки

В преддверии новогодних праздников по традиции в республике проводятся елочные базары. Лесные красавицы выращиваются к празднику на специальных плантациях. Вот только интерес к такому товару у жителей региона становится все меньше и меньше.

В Казани на этой неделе открылись 28 елочных базаров, которые работают в формате ярмарок Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Как минимум около 10 тыс. елок мы предоставляем, они выращиваются на специальных плантациях лесхозов и в лесопитомниках, их хватает. Много елочных базаров организуют индивидуальные предприниматели. Много привозных елей, елок и сосен различных пород из других регионов. Мы удовлетворяем потребности, но тенденция такова, что уменьшается количество продаваемых живых елок. Многие люди переходят на искусственные. Ежегодно мы все меньше и меньше реализуем живых елок. Мы делали анализ, контактировали с бизнесом, и они тоже отмечают такой факт», – сказал Кузюров.

В Казани на этой неделе открылись 28 елочных базаров, которые работают в формате ярмарок. В Приволжском районе насчитывается 11 елочных городков, в Советском – пять, один – в Кировском, по два в Вахитовском и Авиастроительном, четыре – в Ново-Савиновском, в Московском – три. Приобрести новогоднюю елку горожане могут по цене от 500 рублей, пихту – от 1 тыс. рублей.

Тенденция такова, что уменьшается количество продаваемых живых елок. Многие люди переходят на искусственные Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Подведомственные Минлесхозу РТ упреждения утилизацией елок после праздников не занимаются, но в республике есть отдельные предприниматели, которые принимают елки на переработку.

За фейерверки в лесах грозит штраф

С 20 декабря до 9 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим. Можно ли в это время запускать фейерверки и жарить шашлыки в лесах?

«Я бы не рекомендовал разводить костры и запускать фейерверки в лесах. Правила пожарной безопасности действуют не только в пожароопасный период, но вообще в целом на объектах. Мы постоянно объясняем гражданам, в каких местах можно жарить шашлыки. Какие условия должны быть выдержаны? Нужно выбрать соответствующее место, установить оборудование, выкопать ямку. Но я бы предостерег от этого. А фейерверки в лесах вообще запрещены. Люди у нас понимающие, неравнодушные и не будут так делать», – считает спикер.

С 20 декабря до 9 января в Татарстане будет запрещено использовать пиротехнические изделия 1-3-го классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек, на определенных территориях Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Министр напомнил, что в период действия особого противопожарного режима установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1-3-го классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек, на определенных территориях. В это время увеличен размер штрафов: для физических лиц – от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, для предпринимателей (без оформления юридического лица) – от 30 до 40 тыс. рублей и юрлиц – от 200 до 400 тыс. рублей.

Перед Новым годом в Татарстане проведут операцию «Ель»

Накануне новогодних праздников в период с 20 по 31 декабря в республике будет проводиться межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Ель».

«Сформированы мобильные патрульные группы из числа государственных лесных инспекторов и сотрудников отделов МВД по РТ. В ходе операции «Ель» будет организовано систематическое патрулирование лесных участков в целях предотвращения незаконной рубки хвойных деревьев. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юрлиц – от 200 до 300 тыс. рублей», – предупредил глава Минлесхоза РТ.

Незаконная рубка или самовольное выкапывание деревьев в лесах влечет наложение административного штрафа Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Нарушитель, пойманный за незаконную рубку, должен будет возместить вред, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания. Обо всех фактах нарушений лесного законодательства татарстанцы могут сообщать в «лесную охрану» по телефону 8-800-100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу «Лесопожарный центр» по телефону (843) 221-37-95.

Напоследок министр лесного хозяйства РТ рассказал, какой елкой украсит свой дом на Новый год. Оказывается, он отдаст предпочтение искусственной елке.

«По профессии воспроизводство лесов для меня в приоритете. Я как человек, который выращивает леса, не могу перешагнуть через эти принципы. Это мое внутреннее убеждение. Понятно, что нет никаких опасений в том, что, вырубив очередную елку, у нас уменьшится или ухудшится лесная среда. Мы выращиваем в достаточном количестве ели и сосны, но у меня есть такое личное убеждение», – заключил Равиль Кузюров.