Жителю Татарстана восстановили челюсть спустя 28 лет после травмы

В городской больнице №5 Челнов хирурги вернули подвижность нижней челюсти пациенту спустя 28 лет после травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Пациент получил травму и ожог 70% тела 28 лет назад из-за взрыва грузовика. Ему сделали 15 операций, но лицо все равно утратило подвижность челюсти, и пациент долго не обращался за медицинской помощью.

«С такими тяжелыми последствиями я не встречался. Проведя клинический осмотр, убедился, что челюсть пациента действительно обездвижена, и он не может открыть рот. После КТ мы смогли поставить точный диагноз: полный анкилоз височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон. Травма привела к тотальной дисфункции нижней челюсти, и она, закостенев, срослась с височной костью. Суставы полностью отсутствовали с двух сторон», – рассказал челюстно-лицевой хирург Баин Дёмкин.

Для операции нужно было изготовить индивидуальные эндопротезы и провести интубацию трахеи, при том что рот пациента почти не открывался. Анестезиолог Динар Халиуллин предложил сделать интубацию назотрахеально видеоэндоскопическим методом.

Фото: Минздрав РТ

Подготовка заняла 2 месяца. Операция длилась 7 часов. В результате врачи установили эндопротезы, и челюсть стала подвижной. Сейчас пациент может спокойно открывать рот и принимать пищу.

«Мы установили эндопротезы, проверили подвижность челюсти. Её открытие уже на этом этапе составляло 2 сантиметра, то есть пациент спустя 28 лет мог спокойно принимать любую пищу. Затем направили его на реабилитацию. Сейчас челюсть работает, как будто и не было этой травмы — этого результата мы и хотели достичь», — рассказал Баин Дёмкин.