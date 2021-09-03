Жителю Татарстана придется выплатить 650 тысяч рублей алиментов, чтобы вернуть авто

Сегодня в УФССП России по РТ прошел уже шестой по счету республиканский онлайн-прием по вопросам алиментов, которые провели заместитель руководителя УФССП России по РТ Елена Варфоломеева и зампрокурора РТ Юлия Наумова.

Всего на прием записались два десятка человек из разных районов республики. Кроме того, один из обратившихся подключился из Якутии – мужчина интересовался вопросом судебных решений, которые определяли порядок общения с его ребенком. С таким же вопросом обратились еще трое казанцев, все остальные заявители интересовались насчет взыскания алиментов.

Одну из проблем удалось решить уже в день приема. Так, судебные приставы сегодня арестовали автомобиль Toyota, владелец которого задолжал почти 650 тысяч рублей по алиментам. Если он не выплатит долг в течение 10 дней, то машину продадут в счет погашения задолженности.

Одного из алиментщиков объявили в розыск, а в отношении еще одного составили рапорт за неуплату денег на содержание ребенка. Всем должникам сегодня ограничили выезд за пределы страны. Кроме того, каждый из заявителей ознакомился с ходом исполнения производства.

Следующий подобный онлайн-прием по алиментам состоится 1 октября. Все желающие могут записаться на него по телефонам: 8(843)514-92-18, 8(843)514-92-20, 8(843)514-92-21. Заявки также принимаются в директе официального аккаунта УФССП России по РТ в инстаграме – @pristav_tatarstan.