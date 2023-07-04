Жителю Татарстана дали 5 лет колонии за то, что провез полицейского на капоте своего авто

В Татарстане вынесли приговор мужчине, который во время погони сбил полицейского. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось установить в суде, в январе 42-летний житель Бавлинского района, управляя автомобилем Chery, проигнорировал требование автоинспекторов остановиться для проверки документов и устроил погоню. На автодороге в сторону села Васькино-Туйралы правоохранители перекрыли водителю путь, однако мужчина не остановился и сбил одного из полицейских, после чего провез его около 30 метров на капоте. После этого мужчина скрылся на автомобиле.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Свою вину он не признал.

Суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией автомобиля в доход государства.