Жителю РТ вынесли приговор за разбитый баннер на остановке казанского аэропорта

В Лаишевском районе вынесли приговор местному жителю за вандализм на территории казанского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в январе пьяный мужчина разбил кулаками навигационный световой баннер, установленный на остановке общественного транспорта в аэропорту Казани.

Суд согласился с требованиями надзорного органа и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.