Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чтобы накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке жителю Татарстана в среднем необходимо откладывать всю заработную плату в течение 5,3 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса «Мир квартир».

Согласно имеющимся данным, средняя зарплата в Татарстане составляет 103,5 тыс. рублей. При этом однушка на вторичке в среднем обойдется в 6,6 млн рублей. Исходя из этого, на ее накопление потребуется откладывать зарплату более 5 лет.

Меньше всего по времени придется копить на однушку жителям Магаданской области (2 года), Чукотской (2,1) и Ямало-Ненецкой (2,5) автономных областей. Хуже остальных дела обстоят в Севастополе (10,8), Дагестане (9,6), Крыму (8,6) и Москве (8,4).