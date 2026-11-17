В июне 36-летний житель Нурлата, живший в частном доме, задумал выращивать у себя наркосодержащие растения, однако продавать их не собирался.

Как рассказали в прокуратуре РТ, вскоре «подпольную оранжерею» обнаружили сотрудники полиции. У мужчины обнаружили 15 кустов запрещенных растений. Кроме того, он хранил у себя дома 2,5 кг наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, его уже отправили в суд на рассмотрение по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.