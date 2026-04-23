news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 23 апреля 2026 09:22

Жителю Приамурья дали 18 лет за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали

Читайте нас в
Телеграм

Житель Приамурья осужден за госизмену, подготовку теракта на Транссибирской магистрали и участие в террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона.

По данным ведомства, 39-летний мужчина был сторонником одной из запрещенных в РФ организаций. В 2024 году он переписывался через Telegram с украинским куратором, обучился работать с минами и взрывчаткой, а также купил компоненты для самодельного взрывного устройства. После диверсии мужчина планировал перейти на сторону Украины и участвовать в боях против Вооруженных сил РФ.

«Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в ФСБ.

#транссиб #профилактика терроризма и экстремизма #фсб россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани показали обновленные рендеры проекта «Яр Парк» на берегу Казанки

Лидеры стран АСЕАН соберутся в Казани: что это за саммит и зачем он нужен

Новости партнеров