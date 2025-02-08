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Происшествия 8 февраля 2025 10:25

Жителю Подмосковья грозит пожизненный срок за диверсии в пользу Украины

Московский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, работавшего упаковщиком в магазине, Артема Чернова, признавшегося в организации четырех диверсий на территории России.

Как сообщает ТАСС, Чернов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сдав всех исполнителей диверсий.

Его обвиняют по статьям «Содействие диверсионной деятельности - организация, руководство, организация финансирования диверсий» и «Госизмена в пользу иностранного государства».

Только по статье о госизмене Чернову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Чернов раскаялся и заявил, что изменил свое отношение к специальной военной операции.

Судебное заседание по его делу продолжится 28 февраля. На время суда обвиняемому продлена мера пресечения в виде ареста.

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