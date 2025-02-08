Жителю Подмосковья грозит пожизненный срок за диверсии в пользу Украины
Московский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, работавшего упаковщиком в магазине, Артема Чернова, признавшегося в организации четырех диверсий на территории России.
Как сообщает ТАСС, Чернов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сдав всех исполнителей диверсий.
Его обвиняют по статьям «Содействие диверсионной деятельности - организация, руководство, организация финансирования диверсий» и «Госизмена в пользу иностранного государства».
Только по статье о госизмене Чернову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Чернов раскаялся и заявил, что изменил свое отношение к специальной военной операции.
Судебное заседание по его делу продолжится 28 февраля. На время суда обвиняемому продлена мера пресечения в виде ареста.