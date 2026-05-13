Происшествия 13 мая 2026 13:52

Жителю Москвы дали 12 лет колонии за переводы денег ВСУ

Житель Москвы получил 12 колонии за финансовую помощь ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ Чувашии.

Установлено, что 28-летний парень многократно переводил деньги на криптокошельки. В дальнейшем переведенные средства шли на нужды ВСУ и использовались для проведения боевых операций против бойцов ВС РФ.

«Верховный суд Чувашской Республики признал жителя Москвы виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей», – рассказали в ФСБ.

#фсб россии #госизмена #всу
