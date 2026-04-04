Жителю Костромы дали 20 лет лишения свободы за сотрудничество с украинскими террористами

Жителя Костромы приговорили к 20 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими террористами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«Военным судом вынесен обвинительный приговор жителю города Костромы за совершение государственной измены и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», – рассказали в ФСБ.

По данным ведомства, 34-летний мужчина через Telegram по своей инициативе связался с представителем спецслужб Украины и согласился передавать ему фото и видео, а также оказывать помощь в нанесении ущерба безопасности России.

По указанию куратора мужчина распространил пропагандистские материалы с официальных сайтов противника на территории региона. В дальнейшем он должен был устроиться на одно из промышленных предприятий Костромской области, однако был пойман.

Помимо лишения свободы виновному также назначили штраф 500 тысяч рублей.