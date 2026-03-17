Жителю Казани выписали сразу пять протоколов за нарушения ПДД

Мужчине из Казани выписали сразу пять административных протоколов за нарушения ПДД.

Как сообщает Госавтоинспекция города, неизвестный утром 14 марта проехал по велосипедной дорожке на площади 1 Мая. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что водитель допустил еще одно правонарушение 23 февраля. После этого, личность водителя быстро установили – им оказался 44-летний местный житель. По совокупности всех правонарушений, на него было составлено сразу 5 протоколов.

Свою вину мужчина полностью признал.