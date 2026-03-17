Жителю Казани выписали сразу пять протоколов за нарушения ПДД
Как сообщает Госавтоинспекция города, неизвестный утром 14 марта проехал по велосипедной дорожке на площади 1 Мая. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что водитель допустил еще одно правонарушение 23 февраля. После этого, личность водителя быстро установили – им оказался 44-летний местный житель. По совокупности всех правонарушений, на него было составлено сразу 5 протоколов.
Свою вину мужчина полностью признал.