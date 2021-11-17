Жителю Казани мошенник продал чужую арматуру, а деньги забрал себе

Казанцу на рабочий телефон позвонил незнакомец, который представился Андреем и сообщил, что подписан на блог о строительстве мужчины. Во время беседы звонивший сообщил, что после ремонта у него остались лишние стройматериалы, которые он мог бы продать собеседнику.

Речь шла о 3,2 тонны арматуры за 185 тысяч рублей. Казанца заинтересовало это предложение и он согласился о доставке.

Когда арматуру привезли к нему и выгрузили, Андрей попросил оплатить товар, что мужчина и сделал. Вместе с этим оплату товара потребовал и водитель, который привез арматуру.

Казанец объяснил ему, что уже перевел деньги продавцу. Через полчаса на место подъехал мужчина, который объяснил, что является продавцом арматуры, и сообщил, что в этот день неизвестный заказал у него доставку металлических изделий и договорился об оплате на месте.

После этого житель Казани понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас стражи порядка устанавливают личность афериста.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают, что ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от незнакомых и сомнительных лиц.