Происшествия 18 декабря 2025 15:36

Жителю Казани грозит срок за посылку с тестостероном

Фото: Татарстанская таможня

В Казани таможенники задержали молодого человека, который получил международную посылку из Индии. Внутри находились 15 флаконов с маркировкой «Testosterone Propionate», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Посылку обнаружили еще в московском регионе в зоне ответственности Центральной почтовой таможни. Экспертиза подтвердила содержание вещества, отнесенного к категории сильнодействующих веществ – тестостерон в количестве 139,5 грамма.

По данным таможни, получатель заказал препарат для использования во время интенсивных тренировок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

#таможня #Уголовное дело
