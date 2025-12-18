Жителю Казани грозит срок за посылку с тестостероном

Фото: Татарстанская таможня

В Казани таможенники задержали молодого человека, который получил международную посылку из Индии. Внутри находились 15 флаконов с маркировкой «Testosterone Propionate», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Посылку обнаружили еще в московском регионе в зоне ответственности Центральной почтовой таможни. Экспертиза подтвердила содержание вещества, отнесенного к категории сильнодействующих веществ – тестостерон в количестве 139,5 грамма.

По данным таможни, получатель заказал препарат для использования во время интенсивных тренировок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».