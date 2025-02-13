Жителю Казани дали год условно за кражу 600 тыс. у своих родственников

Жителя Казани осудили за кражу денег у своих родственников в селе Наласа Арского района Татарстана.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, в августе прошлого года 32-летний мужчина открыл верхний ящик письменного стола в комнате на веранде дома и похитил 600 тыс. рублей. Родственники хранили деньги для первоначального взноса на покупку автомобиля.

Свою вину казанец признал, даже вернул деньги, но избежать судимости не удалось.

Суд признал его виновным по статье «Кража, совершенная в крупном размере» и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.