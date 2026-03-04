Жителю Чистополя грозит срок за покупку в мессенджере водительского удостоверения

В Чистополе 25-летнему местному жителю грозит срок за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Парня поймали за рулем автомобиля Toyota. Сотрудникам Госавтоинспекции он сообщил, что забыл права дома. Тогда полицейские предложили пойти к нему домой, чтобы забрать документы. Однако предъявленное удостоверение вызвало подозрения у инспекторов.

Экспертиза подтвердила, что документ был изготовлен кустарным способом, с использованием цветного принтера, и не соответствовал стандартам.

Молодой человек признался, что купил фальшивые права за 95 тысяч рублей через мессенджер еще в 2022 году. По данному факту возбуждено уголовное дело, парню грозит до четырех лет колонии.