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Происшествия 24 февраля 2025 15:30

Жителю Чистополя грозит до 10 лет тюрьмы за хранение полкилограмма наркотиков

Полицейские задержали 38-летнего ранее судимого жителя села Красны Яр, который хранил у себя дома наркотики.

После экспертизы выяснилось, что вещество является наркотическим растением рода Cannabis общей массой 496,5 граммов.

Мужчина свою вину признал и рассказал, что растения он хранил для собственного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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