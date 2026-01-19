Жителю Архангельской области грозит 7 лет колонии за громкую музыку по ночам

Жителю Архангельской области грозит 7 лет колонии за целенаправленное включение громкой музыки по ночам. Об этом пишут РИА Новости.

43-летний мужчина на протяжении двух с половиной лет терроризировал соседей, включая по ночам музыку на максимальную громкость через мощную аппаратуру. Это приносило психические и физические страдания его соседям, поскольку нарушало их право на покой. У одного из пострадавших сильно пошатнулось здоровье.

На все жалобы и просьбы остановиться обвиняемый не обращал внимания. Теперь же дело передано в суд. Мужчину обвиняют по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».