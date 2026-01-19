news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 января 2026 19:54

Жителю Архангельской области грозит 7 лет колонии за громкую музыку по ночам

Читайте нас в
Телеграм

Жителю Архангельской области грозит 7 лет колонии за целенаправленное включение громкой музыки по ночам. Об этом пишут РИА Новости.

43-летний мужчина на протяжении двух с половиной лет терроризировал соседей, включая по ночам музыку на максимальную громкость через мощную аппаратуру. Это приносило психические и физические страдания его соседям, поскольку нарушало их право на покой. У одного из пострадавших сильно пошатнулось здоровье.

На все жалобы и просьбы остановиться обвиняемый не обращал внимания. Теперь же дело передано в суд. Мужчину обвиняют по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

19 января 2026