Жителю Альметьевска вынесли приговор за незаконную перепродажу табака на 5,2 млн

В Альметьевске суд вынес приговор 65-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Судя по материалам дела, с марта по ноябрь 2022 года мужчина приобретал немаркированные табачные изделия и развозил их по своим торговым точкам в Альметьевске, а также хранил дома. Затем он продавал эти изделия через сотрудников магазинов, которые не знали о его преступных намерениях. Общая стоимость проданных немаркированных изделий превысила 5,2 млн рублей.

Вину в содеянном мужчина признал частично. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей.