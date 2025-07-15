Жителям Вахитовского района ограничат подачу воды на сутки

С 09:00 17 июля до 09:00 18 июля 2025 года в связи с проведением работ по подключению нового жилого комплекса на улице Астрономической будет временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Астрономическая: 1/43, 3/16, 4, 5/19, 6/18, 8/21, 10;

ул. Островского: 16/3, 18/6, 19/5, 20, 21/8, 23, 23/1, 25, 27;

ул. Право-Булачная: 43/1.

Под отключение подпадают два многоквартирных дома.

Для обеспечения жителей водой на период проведения работ будут направлены автоцистерны. Оставить заявку на подвоз можно по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Организаторы работ приносят извинения за доставленные неудобства и заверяют, что приложат все усилия для завершения работ раньше намеченного срока.