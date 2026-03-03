Жителям ряда домов на Аделя Кутуя и Гвардейской пересчитают плату за воду после аварии

Жителям домов на улицах Аделя Кутуя и Гвардейская, у которых на четыре дня отключали воду из-за аварии, сделают перерасчет за услуги водоснабжения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

«Согласно законодательству, для абонентов будет выполнен перерасчет за услугу водоснабжения», – отметили в пресс-службе предприятия.

Авария произошла в субботу, 28 февраля. В тот же день специалисты выявили порыв трубы диаметром 630 мм. Были проведены работы по обследованию и подготовке к ликвидации аварии.

«Выполнены работы по опорожнению аварийного участка водопровода, переключению на магистральных сетях для минимизации отключения водоснабжения абонентов, согласованию документации для земляных работ, очистке смотровых колодцев от снега», – сообщили в организации.

После обнаружения места порыва специалисты провели земляные работы на глубине более пяти метров и частично демонтировали железобетонную конструкцию водопроводной камеры. Аварийные работы охватывали как пластиковые, так и стальные участки трубопровода. На время отключения воды для жителей был организован подвоз воды автоцистернами, а их расположение регулярно корректировалось в соответствии с поступавшими заявками.

Утром третьего марта поступили новые обращения о перебоях с водоснабжением в отдельных домах по улицам А. Кутуя, Гвардейская, Седова и Толбухина. Специалисты вновь обследовали сети и выяснили причину.

«В ходе обследования специалистами МУП "Водоканал" было выявлено, что один из затворов диаметром 600 мм после устранения аварии и подачи воды не открылся по причине технического дефекта. МУП "Водоканал" приняты необходимые меры для восстановления водоснабжения», – заключили в организации.

Окончательно восстановили водоснабжение, по данным «Водоканала», сегодня в 10:30.