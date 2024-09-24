Жителям Тукаевского района РТ ответили на жалобы о дороге, ведущей в сторону Малой Шильны

Водители, ездящие по дороге, которая ведет в сторону Малой Шильны в Тукаевском районе, обратили внимание на то, что строители в ходе капремонта отсыпали обочину глиной, пишут «Челнинские известия».

По словам местных водителей, после дождей они не могут съехать на обочину из-за грязи и скользкой глины.

В исполкоме Тукаевского района ответили, что данная дорога имеет региональное значение, ее балансодержатель - ГКУ «Главтатдортранс». Причем, по словам дорожников, работы продолжаются, но к их завершению дорога будет отвечать нормативным требованиям.