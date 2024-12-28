Жителям Татарстана вернули 53 млн рублей за ненадлежащие ЖКУ в 2024-м

В 2024-м жителям Татарстана вернули 53 млн рублей за ненадлежащие жилищно-коммунальные услуги. К слову в 2023 году эта сумма была меньше – 33,1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГЖИ РТ.

В инспекции отметили, что всего с начала года к ним поступило 2,8 тыс. обращений по вопросу правильности начисления платы за ЖКУ. За весь прошлый год было 3,1 тыс. обращений. Нарушения выявили в 144 случаях, а в 2023-м – 172 нарушения.

«По всем (нарушениям – прим. «Т-и») жилинспекция приняла меры, кроме того регулярно отправляла в управляющие и ресурсоснабжающие организации так называемые профилактические письма. В итоге, татарстанцам произведен перерасчет (возврат) излишне начисленной платы за услуги ненадлежащего касчества на общую сумму более 53 млн рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нижнекамцам вернули излишне уплаченных 9,5 млн рублей, казанцам – почти 880 тыс. рублей, челнинцам - 625,5 тыс. рублей, жителям Елабужского района – более 470 тыс. рублей.