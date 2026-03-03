Жителям Татарстана вернули 49 млн рублей после проверок в сфере ЖКХ

Органы жилищного надзора усилили контроль за начислением платы и качеством жилищно-коммунальных услуг в 2025 году. Обращений от жителей стало меньше, однако по итогам проверок потребителям вернули крупные суммы, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

За год специалисты рассмотрели 3 047 жалоб и вопросов, связанных с начислениями за ЖКУ. Большинство обращений касались конкретных проблем, хотя доля необоснованных заявлений по-прежнему остается заметной.

Инспекторы провели 1 682 проверки. Нарушения выявили в 166 случаях – это около 10% от общего числа. Такой показатель говорит о том, что исполнители услуг стали чаще соблюдать требования законодательства.

По итогам работы выдано 984 требования – предписания и предостережения. Особое внимание уделяли случаям, когда плата начислялась за услуги ненадлежащего качества. В таких ситуациях инспекция добивалась снижения начислений, что привело к большому числу предупреждений в адрес управляющих организаций.

Кроме того, возбуждено 48 административных дел в отношении управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Общая сумма штрафов составила 935 тысяч рублей.

Благодаря принятым мерам жителям вернули 49,1 миллиона рублей. Из них 25,2 млн рублей – перерасчеты за некачественные коммунальные услуги, 20,1 млн рублей – возвраты из-за ошибок в расчетах платы за ЖКУ, еще 3,8 млн рублей – перерасчет за коммунальные ресурсы, использованные в 2024 году на содержание общего имущества домов.

Значительную часть возвратов обеспечили профилактические меры – информационные письма, предостережения и совместные проверки с прокуратурой.

Перерасчеты за некачественные услуги чаще всего проводились на основании сведений об авариях на сетях, которые инспекция получала от Минстроя Республики Татарстан.

Возвраты за коммунальные ресурсы, использованные на содержание общего имущества, начали после того, как инспекция направила письма главам муниципалитетов и вынесла предостережения управляющим организациям.

Среди конкретных примеров – судебное разбирательство по иску собственника нежилого помещения к ООО УК «ЖКХ Гвардейская». Суд установил, что плата за техническое диагностирование газового оборудования начислялась с нарушениями. После этого по всем домам, которыми управляет компания, сделали перерасчет на 8,6 млн рублей.

Еще один случай связан с публикациями в СМИ о завышенных платежах за отопление в домах «УютСервис Групп». Проверка показала, что причиной стала техническая ошибка. После предостережения инспекции жителям вернули 2,4 млн рублей.

В инспекции отмечают, что большинство нарушений связано не с умышленными действиями, а с ошибками. Поэтому жителям рекомендуют сначала обратиться в свою управляющую организацию и сверить начисления. Если вопросы остаются, следует направить обращение в надзорный орган, приложив платежные документы и ответ управляющей компании.

Работа продолжается: уже в январе 2026 года по итогам принятых мер произведен перерасчет на 4,215 млн рублей, что подтверждает сохранение контроля в этой сфере.