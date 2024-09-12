Жителям Татарстана расскажут про особенности кадастровых работ в отношении участков земли

В пятницу, 13 сентября, в 10:00 татарстанцы смогут присоединиться к прямому эфиру во ВКонтакте для кадастровых инженеров.

Как сообщают в телеграм-канале «Росреестр Татарстана», на поступившие вопросы от профессиональных участников рынка недвижимости ответит замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров, а проведет прямой эфир начальник отдела контроля профессиональной деятельности «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Аделя Мифтахова.

В ходе онлайн-трансляции будут обсуждаться следующие темы и вытекающие из них вопросы:

- Версия XML-схемы для формирования межевого плана. Какую версию однозначно использовать сейчас?

- Особенности кадастрового учета и регистрации прав земельных участков при пересечении с береговой линией или расположением в границах 20м от береговой линии (береговой полосе). Какая судебная практика? Возможны ли раздел/перераспределение/объединение, если границы участка уточнены и не изменяются?

- Пересечение границ земельных участков и территориальных зон. Нюансы, когда допустимо, а когда приводит к приостановлению.

- О необходимости использования на территории Республики Татарстан государственных геодезических сетей и геодезических сетей специального назначения. Ранее в некоторых районах активно использовали опорные межевые сети, поэтому сейчас могут возникать пересечения/наложения границ. Как корректно в таком случае формировать документы?

Присоединиться к эфиру можно будет в сообществе Росреестра Татарстана в ВК.