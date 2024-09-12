Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителям Татарстана расскажут про особенности кадастровых работ в отношении участков земли
В пятницу, 13 сентября, в 10:00 татарстанцы смогут присоединиться к прямому эфиру во ВКонтакте для кадастровых инженеров.
Как сообщают в телеграм-канале «Росреестр Татарстана», на поступившие вопросы от профессиональных участников рынка недвижимости ответит замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров, а проведет прямой эфир начальник отдела контроля профессиональной деятельности «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Аделя Мифтахова.
В ходе онлайн-трансляции будут обсуждаться следующие темы и вытекающие из них вопросы:
- Версия XML-схемы для формирования межевого плана. Какую версию однозначно использовать сейчас?
- Особенности кадастрового учета и регистрации прав земельных участков при пересечении с береговой линией или расположением в границах 20м от береговой линии (береговой полосе). Какая судебная практика? Возможны ли раздел/перераспределение/объединение, если границы участка уточнены и не изменяются?
- Пересечение границ земельных участков и территориальных зон. Нюансы, когда допустимо, а когда приводит к приостановлению.
- О необходимости использования на территории Республики Татарстан государственных геодезических сетей и геодезических сетей специального назначения. Ранее в некоторых районах активно использовали опорные межевые сети, поэтому сейчас могут возникать пересечения/наложения границ. Как корректно в таком случае формировать документы?
Присоединиться к эфиру можно будет в сообществе Росреестра Татарстана в ВК.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»