Жителям Татарстана расскажут о внедрении IT-технологий в образовательный процесс

Завтра, 21 мая, для жителей Татарстана пройдет вебинар «Цифровые технологии в образовании». Участники обсудят актуальные вопросы внедрения современных IT-технологий в образовательный процесс.

Модератором выступит первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Среди заявленных спикеров:

директор по информационным технологиям Университета Иннополис Александр Ермольчев. Он расскажет о поддержке и развитии цифровых сервисов в университете;

ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики Академии наук РТ, доцент Казанского федерального университета Булат Хакимов, который сообщит о цифровых решениях для поддержки татарского языка;

руководитель сектора по работе со слушателями Института дополнительного образования Университета Иннополис, кандидат экономических наук, доцент Ирина Меркулова. Она расскажет о подготовке кадров и развитии цифровых компетенций в сфере образования.

Начало вебинара запланировано на 10 часов утра. Мероприятие будет доступно по ссылке https://vk.com/video-195760431_456239371.

Как сообщают организаторы, вебинар проходит в преддверии международного форума Kazan Digital Week — 2024, который состоится в Казани 9–11 сентября. KDW объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризму.