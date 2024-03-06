Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителям Татарстана расскажут о развитии агробизнеса в республике
Сегодня генеральный директор АО «ХК „Чистополье“» Наиль Залаков расскажет в прямом эфире о том, как развивается агробизнес в Татарстане. Программа #ТатарстанОнлайн начнется в социальных сетях в 16.00.
Бизнесмен затронет в том числе такие темы, как работа одного из самых молодых агропредприятий республики и востребованность различных специалистов в сельском хозяйстве.
Во время передачи каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос. На самые актуальные глава компании ответит онлайн.
Трансляция будет организована в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»