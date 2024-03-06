Жителям Татарстана расскажут о развитии агробизнеса в республике

Сегодня генеральный директор АО «ХК „Чистополье“» Наиль Залаков расскажет в прямом эфире о том, как развивается агробизнес в Татарстане. Программа #ТатарстанОнлайн начнется в социальных сетях в 16.00.

Бизнесмен затронет в том числе такие темы, как работа одного из самых молодых агропредприятий республики и востребованность различных специалистов в сельском хозяйстве.

Во время передачи каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос. На самые актуальные глава компании ответит онлайн.

Трансляция будет организована в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах региона с апреля 2020 года. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и Раис РТ Рустам Минниханов.