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Жителям Татарстана расскажут о льготах по налогу на имущество
Завтра, 16 мая, для жителей Татарстана пройдет бесплатный вебинар «Налоговые льготы при налогообложении имущества за 2023 год и порядок их предоставления». Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.
Участникам мероприятия расскажут, какие налоговые льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу предусмотрены действующим законодательством, а также о порядке предоставления льгот, сообщили в УФНС РФ по РТ.
Спикером вебинара выступит начальник отдела камерального контроля №2 УФНС России по Республике Татарстан Валентина Бубнова. Слушатели смогут задать интересующие их вопросы.
Вебинар бесплатный, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
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