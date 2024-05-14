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Экономика 14 мая 2024 15:36

Жителям Татарстана расскажут о льготах по налогу на имущество

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Завтра, 16 мая, для жителей Татарстана пройдет бесплатный вебинар «Налоговые льготы при налогообложении имущества за 2023 год и порядок их предоставления». Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.

Участникам мероприятия расскажут, какие налоговые льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу предусмотрены действующим законодательством, а также о порядке предоставления льгот, сообщили в УФНС РФ по РТ.

Спикером вебинара выступит начальник отдела камерального контроля №2 УФНС России по Республике Татарстан Валентина Бубнова. Слушатели смогут задать интересующие их вопросы.

Вебинар бесплатный, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

#налоговые льготы #вебинар #налоги #имущественные налоги
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